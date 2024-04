Via Latina a 30 km/h: la proposta dei cittadini per rendere più sicura la Caffarella

Ridurre i limiti di velocità nel tratto di via Latina che fiancheggia il parco della Caffarella. È questa la richiesta all’origine di una raccolta firme che, gli avventori del polmone verde dell’Appio Latino, stanno in questi giorni sottoscrivendo.

Un tratto frequentato anche dagli studenti

La strada, tra via Cesare Baronio e la confluenza di via Cessati Spiriti con via Appia Nuova, si configura in buona parte come un lungo rettilineo. Ma quella via viene quotidianamente attraversata da migliaia di cittadini. Perché non ci sono soltanto gli utenti del parco, che proprio su quella strada, all’altezza dell’incrocio con Largo Tacchi Venturi, ha il suo principale accesso.

“Qui ci sono anche dei plessi scolastici” hanno fatto notare gli attivisti del comitato per la Caffarella, promotore della sottoscrizione. Si tratta delle scuole primarie Ada Negri e Salvatore Quasimodo e delle secondarie di primo grado Teodoro Mommsen e Lewis Carroll. A frequentare quel tratto di via Latina ci sono inoltre anche i fedeli che si recano nelle chiese parrocchiali S. Giovanni Battista De Rossi e Sa. Giuda Taddeo.

Gli incidenti degli scorsi anni

“Lungo il rettifilo da via Latina-angolo via Cordara a via dei Cessati Spiriti sono deceduti negli scorsi anni tre giovani per incidenti stradali” ha fatto sapere Rossana De Stefani, presidente del comitato. Ed è per questo “con il fine di tutelare l’incolumità di bambini ed adulti” che viene chiesto al sindaco di installare il limite di velocità a 30 km/h. Una restrizione che dovrebbe essere applicata, per la via Latina, nel tratto compreso tra via Baronio e via dei Cessati Spiriti.

La richiesta fatta dal municipio

“Abbiamo per ora raccolto 300 firme” fanno sapere dal comitato “ma ancora dobbiamo cominciare a coinvolgere la comunità locale. È comunque possibile farlo recandosi la mattina ed il pomeriggio fino alle 17 nella ‘casa del parco “Villa Cardinali” all’interno della Caffarella. La richiesta dei cittadini si aggiunge alla proposta, già approvata in consiglio municipale, di allargare i marciapiedi di una strada che, aveva spiegato il consigliere Claudio Lorenzini, primo firmatario dell’iniziativa, è “caratterizzata da un’alta frequentazione pedonale”.