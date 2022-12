Dal Governo oltre 4 milioni di euro per la sicurezza dei pedoni: al via il piano straordinario

Arrivano 13,5 milioni di euro per 14 comuni per la sicurezza stradale, in particolare per avviare il piano straordinario per la tutela dei pedoni. Il decreto - si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è stato firmato dal ministro Matteo Salvini, dopo il vertice sulla sicurezza stradale con i ministri Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara e il Capo della Polizia Lamberto Giannini.

Tra i comuni beneficiari, riportati nel rapporto annuale Istat sull'incidentalità stradale con maggiore coinvolgimento di pedoni, c'è anche Roma a cui sono destinati 4.270.907 di euro.



"Le risorse - si spiega - sono finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di interventi in ambito urbano, come l'implementazione di 'zone 30' e 'isole ambientali' con l'introduzione di elementi di traffic calming per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato; attraversamenti pedonali semaforizzati ed altri interventi similari; aumento della visibilità degli attraversamenti pedonali, anche mediante interventi su segnaletica verticale ed orizzontale".

I progetti dovranno essere presentati entro 60 giorni al Mit per ottenere i finanziamenti. "Oltre 4 milioni di euro stanziati grazie all'impegno di Matteo Salvini per la sicurezza stradale e la tutela dei pedoni di Roma. - ha commentato il senatore e coordinatore della Lega per il Lazio, Claudio Durigon. - Si tratta di risorse fondamentali per la mitigazione del rischio degli utenti deboli della strada che, come fotografato dall'ISTAT, hanno visto proprio nei pedoni i soggetti maggiormente coinvolti. Auspichiamo dal Campidoglio una pronta risposta su un tema sentito e delicato".