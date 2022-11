La sicurezza stradale in città non dovrebbe dipendere da chi guida A differenza di quel che vi hanno sempre detto, non è corretto dare tutta la colpa a chi è al volante. Le persone fanno ciò che il sistema consente loro di fare. E appellarsi a educazione, rispetto e cultura porta fuori strada. In tutti i sensi...

L'affermazione che dà il titolo a questo articolo apparirà a molti di voi fuorviante. Perfino sovversiva. Una posizione che in un attimo cancella tutta la retorica della "cultura", della "civiltà", del "rispetto" delle regole. Tutto molto affascinante, ma tutto tremendamente inefficace. Se aspettiamo che i cittadini (specie i cittadini romani...) diventino rispettosi delle regole e del Codice della Strada, come si dice, stiamo freschi. E nello star freschi siamo anche complici di altre centinaia di morti e migliaia di feriti sulle nostre strade.

L'educazione è importante, la sensibilizzazione pure, le campagne stampa anche (ora anche qualche importante testata nazionale, dopo aver dovuto piangere dei morti tra i parenti dei propri giornalisti, ha compreso che c'è un problema gigantesco). Ma non basta, non sposta, non risolve alcunché.

Una sicurezza stradale fuori dalla retorica dell'educazione dell'automobilista

A cambiare la partita possono essere solo fattori esogeni all'automobilista stesso. Qualcosa che non dipende da lui. Qualcosa che in qualche misura lo obbliga fisicamente a non trasformarsi in un assassino quando si mette al volante. Fattori esogeni possono essere di due tipologie, entrambe applicabilissime a partire da domani in maniera molto più diretta, efficace e persino economica rispetto ad un'astratta ricerca di maggiore "educazione" da parte dei cittadini. Una tipologia è fisica. Un'altra tipologia è tecnologica. Andiamo con ordine.

Mettere limiti fisici a chi guida

La tipologia di impedimenti fisici è applicata un po' dovunque (salvo che a Roma, coi risultati che vediamo) con discreta efficacia. Consiste in strade di dimensioni specifiche, per evitare velocità elevate e soste selvagge. Carreggiate sempre più strette, dossi un po' dovunque, attraversamenti pedonali rialzati, semafori sempre rossi invece che sempre verdi, segnaletica accurata, dispositivi di protezione dei marciapiedi per evitare parcheggi illeciti, molte aree pedonali, molte piste ciclabili, vaste ztl e sistemi di congestion charge. Nulla di nuovo, ma a Roma si continua a far polemiche ridicole su ciò che altrove è la norma. Poi è ovvio che il numero di morti ammazzati per le strade sia neppure paragonabile a quello delle altre città occidentali: è il frutto di una mentalità e di una ignoranza profondissima che chi amministra dovrebbe combattere e non allisciare per miserabili motivi di consenso.

Mettere limiti tecnologici a chi guida

La tipologia di impedimenti tecnologici è la più promettente per il futuro. Nonostante la disponibilità tecnologica attuale permetta qualsiasi tipo di applicazioni, all'atto pratico poco è implementato. Dunque per immaginarci questi upgrade digitali dobbiamo lavorare di fantasia pur - sottolineiamolo - facendo riferimento a tecnologie applicabilissime da subito. Immaginatevi autovetture costantemente connesse, seguite dal gps o da altri segnali di tracciamento. Il motore, a scoppio o elettrico poco cambia, governato da centraline che dialogano con la geolocalizzazione: se sei in una zona dove si deve andare a 30 il motore non ti permette di superare i 30, se 50 i 50, se 130 i 130 e così via. Si può fare con estrema facilità, non sono idee bislacche da futurologi. Di più: alcuni sistemi di mobility sharing già lo fanno, se affitti una bici a noleggio della società Lime a Parigi e transiti in una zona pedonale la bici lo "sente" e ti limita la velocità a 10 all'ora, puoi pedalare come un forsennato ma il servomeccanismo non ti darà scampo. Ma lo stesso accade affittando uno scooter sharing elettrico, anche a Roma: la velocità è digitalmente limitata ai 45/50 all'ora, puoi girare la manopola dell'acceleratore come un pazzo ma oltre non si va.

Capite come questa nuova visione della mobilità renda totalmente obsolete multe e contravvenzioni, autovelox e tutor, ricorsi e processi. Tutto vecchissimo. Semplicemente non puoi, fisicamente, violare i limiti. Certo, ci possono essere le emergenze. Che andranno documentate accuratamente. In quel caso un apposito pulsante libererà l'auto dalle limitazioni. In caso di mancata documentazione che attesti le necessità dell'emergenza, la sanzione - severissima - verrà direttamente applicata alla carta di credito impostata nel sistema. Vi fa paura? Vi sentite troppo controllati? Ma passate tutta la vostra vita all'interno di ambienti in cui siete tracciati, anche quando state leggendo questo articolo che magari avete trovato su un social network. E vi preoccupate di essere seguiti dalla tecnologia quando avete in mano uno strumento che può uccidere altre persone?

Come dite? Restano fuori i problemi della sosta? Neanche per sogno. Gli accurati sistemi di tracciamento che ormai sono tecnologia disponibile e di semplice applicabilità possono contribuire anche li. Possono capire, con precisione, se si sta parcheggiando in una zona pedonale, in una zona vietata, in seconda fila, in curva, sulle strisce pedonali, dentro ad una fermata del trasporto pubblico, sul marciapiede, in una zona che domani mattina sarà soggetta a pulizia e dunque temporaneamente vietata. Una tecnologia semplicissima può dunque impedire la chiusura del motore obbligando l'automobilista a trovare un posto regolare.

Se si vogliono azzerare gli incidenti stradali la possibilità c'è

E' tutto dannatamente fattibile ed è su questo genere di innovazioni che dovrebbero discutere i giornali, gli ingegneri del traffico, gli amministratori e i decisori politici chiamati a riformare norme pericolosamente superate come il Codice della Strada. Un approccio innovativo potrebbe non solo consentirci di non piangere più vittime e feriti (a Roma tutto questo ha le sembianze di una strage), ma di cambiare totalmente faccia alle nostre città. Le persone al volante fanno ciò che l'ecosistema di regole, tecnologie e infrastrutture consente loro. Se l'ecosistema è disegnato per comportarsi male, le persone si comportano male...