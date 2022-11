Parapedonali e attraversamenti da rifare: serve un "piano mobilità" per l'Esquilino

All’Esquilino serve un “piano per la mobilità”. La richiesta arriva dal consiglio del municipio I perché “molti attraversamenti non garantiscono la sicurezza dei pedoni”.

Non è la prima volta che i consiglieri del territorio governato da Lorenza Bonaccorsi si interessano del tema degli attraversamenti stradali. Nel corso dell’ultimo mese è stato infatti presentato anche un atto con cui si chiede di rimuovere i cassonetti e gli altri arredi che, sistemati a ridosso di strisce zebrate ed incroci, limitano la visibilità e sono quindi causa di incidenti.

Il rione più trafficato del centro

“Abbiamo intenzione di proporre una serie di piani per migliorare la sicurezza dei pedoni ed abbiamo deciso di partire dal rione Esquilino perché è quello attraversato dai maggiori flussi di traffico” ha spiegato il consigliere democratico Niccolò Camponi, tra i firmatari della proposta. Il quartiere viene infatti percorso in lungo ed in largo dalle auto che, “in arrivo dalla Casilina e dalla Prenestina, prendono Porta Maggiore e poi Via Statilia in direzione Colombo. Per non parlare del traffico che si sviluppa intorno alla stazione Termini” ha ricordato il consigliere municipale. Stazione che in effetti rende l'Esquilino una delle porte di accesso alla città.

Gli interventi proposti

Il rione, tra i più popolosi, è quindi anche attraversato da una mole considerevole di mezzi privati. Pertanto, si tratta di garantirne un’accettabile convivenza. Il modo per farlo è quello d’intervenire in prima battuta sugli attraversamenti pedonali. Come? “Realizzandoli con materiale indelebile” viene ad esempio suggerito della risoluzione e con l’idea di “rivederli in modo che possano terminare il percorso su marciapiedi muniti di accesso per disabili”.

Dopodichè occorre investire anche su altre misure finalizzate a rendere più sicura l’esistenza degli utenti più deboli. In questo caso si pensa all’installazione di parapedonali, all’introduzione di parcheggi con sosta tariffata in prossimità delle strisce zebrate, realizzando “orecchie ampie dei marciapiedi per scoraggiare la sosta selvaggia”, si legge sempre nella proposta.

Un’attenzione particolare viene poi richiesta nella zona di Porta Maggiore, dove viene suggerito di rivedere la sincronizzazione del semaforo, ed in quella di piazza Vittorio. E’ lì che ad esempio è presente “un incrocio ad oggi privo di illuminazione, nei pressi di via Foscolo”. Ed è sempre lì, a piazza Vittorio, che nel 2020 ha perso la vita un insegnante.

Una priorità del territorio

“Per evitare il ripetersi di episodi come quello di cui è stato vittima il professor Visentin – ha ricordato Camponi – investito mentre attraversava sulle strisce, pensiamo sia il caso di ripensare la viabilità di tutto il rione che, come detto, è tra i più trafficati. E non è un caso che, anche in un recente incontro con la presidente, chi vi abita abbia indicato tra le priorità da affrontare, proprio quello della sicurezza stradale”. Affrontarla in questo modo, con l’introduzione di un “piano per la mobilità”, potrebbe trasformare l’Esquilino, in un modello da seguire per migliorare la viabilità anche negli altri quartieri di Roma.