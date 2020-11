Sicurezza stradale, da Borghesiana a Pietralata nuovi attraversamenti a led

Nuovi interventi di sicurezza stradale saranno realizzati tra le strade della capitale. Dopo le prime realizzazioni su via Tuscolana, all’altezza della stazione metro Anagnina inaugurate lo scorso gennaio, altri cantieri per gli attraversami a led sono stati aperti in via del Fosso di Bravatta. Nuovi interventi interesseranno i quartieri Pietralata e Borghesiana. Virginia Raggi: “Garantire maggiore visibilità e illuminazione sulle nostre strade”.

L’installazione dei nuovi attraversamenti pedonali a led è stata annunciato lo scorso mese di gennaio dalla sindaca Raggi. Adesso i cantieri sono stati aperti, in primis in via del Fosso di Bravetta, all’intersezione con via degli Amodei, nella periferia ovest di Roma. Successivamente nuove installazioni in via Isacco Newton, all’altezza del civico 84 nel quadrante sud-ovest della città; in via di Pietralata, angolo via Pan nella zona nord-est; in via Casilina, altezza fermata Borghesiana, nella periferia est. “Questa tecnologia rappresenta una soluzione efficace e innovativa per garantire maggiore sicurezza agli attraversamenti pedonali. Siamo una delle prime Amministrazioni ad aver avviato questa sperimentazione” ha commentato Raggi.

Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Pietro Calabrese, assessore alla Città in Movimento: “E’ un sistema simile a quello attivo anche in via dell'Amba Aradam, all’incrocio con Porta Metronia, un’altra misura a tutela degli utenti deboli della strada. Una sperimentazione che fa parte di un programma più ampio per la sicurezza delle nostre strade. Ricordo che quest’estate abbiamo stanziato oltre 3,4 milioni di euro per nuovi semafori, attraversamenti pedonali con illuminazione potenziata e interventi di ristrutturazione e centralizzazione di impianti già esistenti”.