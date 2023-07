Mille telecamere e tecnologie per difendersi dagli hacker: così Roma si prepara al Giubileo

Roma punta sulla tecnologia per la gestione del Giubileo. Il Comune ha infatti pubblicato un bando di gara per la realizzazione di un unico polo operativo attraverso il quale vigili e protezione civile possano gestire sicurezza pubblica ed emergenze, difendere i sistemi della città anche da eventuali attacchi hacker. Per lo “Smart Police Support” ci sono 14 milioni di euro.

Mille nuove telecamere per Roma

Il progetto prevede l’installazione di mille telecamere, la realizzazione di una Sala Operativa completa di cablaggi, videowall e sistemi di sicurezza perimetrale, fisica e cibernetica, da allestire presso la sede del Comando di Polizia Locale di Roma Capitale.

Un sistema per la gestione dell’operatività delle forze di Polizia Locale e di Protezione Civile integrato con quelli già in uso, come la Centrale Operativa Lupa dei “caschi bianchi”, dotato di strumenti di comunicazione audiovideo tra la sala operativa e i dispositivi smart che saranno forniti agli operatori di sala, di sistemi di gestione del patrimonio di videosorveglianza di Roma Capitale con strumenti di video analisi per l’elaborazione di flussi massivi e la generazione di allarmi/alert per gli operatori.

Una sala per la Cybersecurity

Attenzione anche alla sicurezza informatica. Il progetto prevede infatti anche una Sala di Cybersecurity Operation Center affiancata alla sala operativa capace di garantire la protezione dell’intera infrastruttura SPS e delle sue sorgenti di informazioni. Si tratta di un’infrastruttura sia fisica che virtuale forte delle più avanzate tecnologie per il rilevamento, il contenimento, la mitigazione delle minacce cyber e di innovative capacità di alert preventivo basato su sistemi di Threat Intelligence e Data Analytics. Una rete in grado di ampliarsi e di accogliere le informazioni anche dall’esterno dell’Amministrazione.

Il sindaco Gualtieri: "Investiamo su sicurezza cittadini e turisti"

“Roma Capitale investe nella sicurezza per i cittadini sulle strade come sulla rete, tanto per cittadini e turisti, quanto per gli operatori. Mille occhi in più e una sala operativa unica che rafforzeranno la presenza sul territorio e la velocità degli interventi sia in termini di prevenzione che nella capacità di gestire ogni tipo di emergenza, anche coordinando in maniera rapida ed efficace l’azione della Polizia Locale con quella della nostra Protezione Civile” - ha sottolineato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il primo cittadino ha ricordato come l’intervento si affianchi a quelli recenti sul potenziamento dell’illuminazione pubblica, ai nuovi vigili in arrivo dal concorso in pieno svolgimento e alle grandi opere di riqualificazione previste per il Giubileo, a partire da quella dell’intera area della Stazione Termini.

“In vista dei grandi eventi che si svolgeranno a Roma, con particolare riguardo al Giubileo 2025, andremo così a riorganizzare e a potenziare le attività di controllo della città e di contrasto alle azioni di microcriminalità, in particolare nelle aree più disagiate. La nuova Sala Operativa - ha aggiunto Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale - consentirà una supervisione più efficace del territorio grazie un uso più intenso delle tecnologie reso possibile da una rete di telecomunicazione 5G innovativa e capillare. Un sistema scalabile e interoperabile, capace quindi di interagire in maniera automatica con altri sistemi, esistenti o futuri, per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi. Grazie all’aumento delle apparecchiature di videosorveglianza, e quindi dei presidi, e all’utilizzo delle nuove tecnologie riusciremo a essere più efficaci e performanti nel rendere sicuro chi vive e visita la nostra città”.