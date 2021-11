Sicurezza pubblica, Gualtieri conferma gli Osservatori municipali istituiti nel 2017: "Saranno ancora più efficaci"

Si rafforzano gli Osservatori territoriali per la Sicurezza, organismi che dal 2017 replicano nei municipi l'assetto del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e con il quale si coordinano. Ieri è stato approvato in Giunta un nuovo protocollo d'intesa con la firma del sindaco Roberto Gualtieri e del prefetto Matteo Piantedosi.

Nella sostanza viene confermata un'esperienza già attiva da quattro anni, a garanzia di interventi di sicurezza pubblica rispetto a fenomeni come gli insediamenti abusivi, le occupazioni di immobili, la prostituzione, lo spaccio di stupefacenti, l'abuso di sostanze alcoliche e i roghi tossici.

"Il protocollo - spiega il Campidoglio - oltre a rafforzare il collegamento operativo con le singole realtà municipali, rende l'azione degli osservatori territoriali più efficace e inclusiva. Ogni osservatorio sarà presieduto da un dirigente della carriera prefettizia, al fianco del Presidente del Municipio o di un suo rappresentante, dei dirigenti e comandanti delle sedi locali delle varie forze dell'ordine e di un rappresentante del Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale". Composizione che resta invariata rispetto al 2017.

"Valorizziamo i municipi e rilanciamo l'esperienza degli Osservatori territoriali per la Sicurezza, trasformandoli in un modello di gestione condivisa, rendendoli ancora più inclusivi e calati nella realtà di ogni quartiere - ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri - nessuno meglio di chi amministra, che ha costanti contatti con i cittadini, di chi tutela la sicurezza pubblica e vive quotidianamente nei vari Municipi, conosce le specifiche criticità da affrontare e le esigenze da soddisfare", ha concluso il primo cittadino. "Piena soddisfazione per la firma di un accordo che contribuirà a rendere centrale il ruolo dei territori - ha commentato il Prefetto Matteo Piantedosi - su tematiche di particolare complessità e delicatezza che riguardano il tema della sicurezza urbana".