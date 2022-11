I tecnici di Roma Capitale a lezione di sicurezza per ponti e viadotti

I temi della sicurezza, anche statica, delle infrastrutture, e i sistemi per monitorare lo stato e le condizioni del patrimonio stradale sono stati al centro del corso di formazione online “Gestione in sicurezza delle infrastrutture stradali-Grandi infrastrutture nazionali e viabilità urbana” organizzato dall’assessorato ai Lavori pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale, in collaborazione con Sina, la società di Ingegneria delle grandi infrastrutture, la scuola di formazione dell’Ordine degli ingegneri di Milano e la Scuola di formazione Capitolina.

“Trattare argomenti quali il monitoraggio e la sorveglianza delle infrastrutture è un tema fondamentale - ha detto l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini - soprattutto ora che abbiamo un’importante mole di lavori di manutenzione straordinaria per migliorare le condizioni di salute delle nostre strade e, soprattutto, per vigilare dei ponti e viadotti che insistono su di esse. Per questo abbiamo voluto organizzare una seconda iniziativa di formazione, che segue la prima dedicata più specificamente alla sicurezza stradale: avere personale altamente specializzato è indispensabile per gli enti gestori che devono intervenire nella manutenzione della viabilità”.

Un altro corso sul tema era stato organizzato e realizzato lo scorso giugno, ancora una volta tramite il Sina, l’ordine degli ingegneri di Milano e la Scuola di formazione Capitolina: “Un ringraziamento speciale va anche ai tanti i relatori, dall'Astral all'Anas, con cui stiamo svolgendo lavori importanti sulle infrastrutture di Roma Capitale - ha detto Segnalini - da Astm al Csimu, che controlla oltre 482 ponti e gallerie, tra le quali si annoverano quelle più lunghe d'Europa in ambito urbano”.

“Infine - ha concluso l’assessore - grazie al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che gestisce la banca dati Ainop, e ad Ansfisa, che vigila sulle opere d'arte, i quali hanno fornito interessanti contributi e ottimi spunti per i futuri lavori di competenza di questo assessorato”.