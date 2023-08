Cinque milioni di euro per la sicurezza nelle periferie: i progetti approvati

Più fondi per la sicurezza urbana, in particolare nelle periferie. La decisione è stata approvata in sede di riunione dell'ultima giunta capitolina, su proposta degli assessori all'urbanistica Maurizio Veloccia e alla sicurezza Monica Lucarelli, presentata alla prefettura. In totale, il Campidoglio stanzia 5 milioni di euro per il 2023 a beneficio di 14 progetti.

Nuovi fondi per la sicurezza urbana nelle periferie

Tra i progetti che vedranno la luce grazie alla rimodulazione dei fondi dedicati alla sicurezza urbana, ci sarà la costruzione di un nuovo albergo sociale in via Tarso a Ostiense, nella ex sede dell’asilo nido e la messa in sicurezza dell’area verde di piazza Pepe ad Ardea, troppo spesso vittima di degrado. Sono 14 i nuovi progetti da finanziare individuati con il coinvolgimento dei presidenti di municipio a cui è stato chiesto di presentare proposte per iniziative di potenziamento della sicurezza sui territori.

Illuminazione e videosorveglianza per contrastare l'illegalità

Al centro della proposta progettuale c'è soprattutto l'installazione di nuove telecamere di videosorveglianza e illuminazione pubblica nelle aree più disagiate e dove le operazioni di contrasto alla microcriminalità sono più frequenti. Nei municipi IV, V e XV, per esempio, saranno installati nuovi sistemi di illuminazione. La videosorveglianza arriverà nel IX, X, XI, XIII, V e VIII municipio. Nel VI, invece, oltre alla videosorveglianza verrà installato un sistema di fototrappole e fotocamere fisse e mobili nelle strade dove più si sono verificati fenomeni di degrado e sversamento di rifiuti.

L'ex Borghetto Artigiani verrà demolito e adibito a verde pubblico

Ma l'aumento della sicurezza nei territori non passa solamente per un maggiore controllo. Infatti tra i progetti approvati e oggetto di finanziamento ci sono anche: la riqualificazione di un’area verde nel VI municipio, con realizzazione di un campetto sportivo come luogo di condivisione di iniziative sportive e sociali, anche con la collaborazione delle forze di polizia del territorio; la riqualificazione di un’area verde nel IV municipio, con realizzazione di un campetto sportivo e annessa area bar da adibire a “caffè letterario”, ovvero luogo di interscambio culturale oltre che sportivo, anche con la collaborazione delle forze di polizia del territorio; l’installazione di 2 videocamere in via Raimondo Montecuccoli al Pigneto, a seguito delle denunce e degli esposti riguardanti furti e rapine; la demolizione immobili in via dell'Acqua Bullicante 234, l'ex "Borghetto Artigiani” e la messa in sicurezza dell'area da adibire a verde pubblico da parte del V municipio.

Gli assessori: "La rigenerazione urbana passa anche per la messa in sicurezza"

“Abbiamo scelto interventi che potessero portare risultati fin da subito - commenta Monica Lucarelli - incidendo su due fronti, da una parte il presidio del territorio con i finanziamenti per la videosorveglianza e il potenziamento dell’illuminazione pubblica, dall’altra la riqualificazione di alcune aree punto di riferimento del quartiere e il contrasto ad alcuni comportamenti incivili che aumentano il degrado". “Si tratta di interventi fondamentali - aggiunge Maurizio Veloccia - poiché incidono in modo capillare in tutta Roma. La rigenerazione urbana è anche la messa in sicurezza dei nostri quartieri attraverso la loro riqualificazione con interventi mirati. Riaccendere le luci, recuperare immobili dismessi, bonificare aree degradate non solo conferisce maggior decoro e migliora la qualità della vita delle persone ma consente anche maggior controllo del territorio e previene l’eventuale formazione di spazi abbandonati e insicuri".