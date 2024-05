Siccità, vietato sprecare l'acqua potabile: ai Castelli si teme il servizio a turnazione

Vietato sprecare l’acqua. Il primo a metterlo nero su bianco è stato Massimiliano Calcagni, il sindaco di Rocca di Papa. Il comune dei Castelli Romani, lo scorso 14 maggio, ha firmato un’ordinanza per chiedere ai propri cittadini di essere parsimoniosi.

La prima ordinanza del 2024 contro gli sprechi

“Vietato usare l’acqua potabile per usi diversi da quelli igienico-sanitari” si legge nel provvedimento firmato dal primo cittadino, in cui si raccomanda comunque, “di fare un uso parsimonioso della stessa, limitandone al massimo gli sprechi”. La decisione è nata in risposta ad una comunicazione inviata, all’inizio del mese, da Acea Ato 2.

“Considerata la difficoltà di garante un costante approvvigionamento idrico a causa dello stato delle risorse idropotabili a disposizione e dell’aumento delle temperature”, il gestore idrico si era rivolto al comune chiedendo un’ordinanza per vietare un utilizzo dell’acqua potabile che fosse diverso da quello, appunto, igienico sanitario. Per ora, tra i comuni dei Castelli Romani, non si verificano analoghi provvedimenti.

Tra i comuni che sono serviti da Acea Ato2, al momento, non sono state attivate misure di turnazione idrica che invece in passato, a causa della siccità, erano state disposte. Non basta però per far stare sereni gli abitanti dei comuni dell’hinterland castellano, soprattutto quelli che affacciano sul lago Albano e che, dalle sue acque, attingono.

Le condizioni del lago Albano

L’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale che, nel settembre 2023, aveva attivato un teleidrometro non sta più pubblicando i dati. “Le misurazioni non sono al momento disponibili per problemi tecnici. La loro pubblicazione – si legge sul sito dell’Autorità – riprenderà non appena saranno di nuovo consultabili”.

La preoccupazione dei cittadini

"Da quasi un mese non troviamo più i dati del teleidrometro che l’autorità di bacino distrettuale dell’appennino centrale pubblicava sul proprio sito. L'ultimo dato riportato era del 14 aprile e rispetto ad una settimana prima aveva evidenziato un abbassamento di 11 centimetri – ha commentato Giancarlo Della Monica, dell’associazione Grottaferrata Sostenibile -abbiamo però i nostri di dati, perché anche noi in questi anni abbiamo effettuato un monitoraggio del lago Albano. Se confrontiamo il prelievo fatto lo scorso 4 maggio, con quelli dell’inizio di maggio del 2023, notiamo che il livello idrico lì è sceso di circa 47 centrimetri”.