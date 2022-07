Approfittare della secca per dragare il Tevere: "Va fatto ora, anche per futura navigabilità"

Approfittare della situazione critica che sta vivendo il Tevere, per lavorare al suo rilancio. E’ questo il senso di una proposta che è stata presentata all’attenzione del consiglio comunale. Proposta che ha fatto il pieno di consensi.

La siccità e la portata idrica del fiume

Il Tevere, al pari dell’Aniene e degli specchi d’acqua presenti nel Lazio, ha subito un abbassamento del suo livello. Lo ha ricordato anche l’Anbi, l’associazione nazionale delle bonifiche, nel bollettino emesso il 14 luglio. La condizione è nota, e non da oggi visto che già a fine maggio era stato segnalato che, alla stazione di rilevamento Lanciani, dall’inizio dell’anno erano caduti 137 millimetri di pioggia, contro una media di 357 mm degli ultimi sedici anni. Da fine maggio ad oggi, le condizioni meteo non sono mutate ed il fiume continua a risentirne.

Il dragaggio del Tevere

L’attuale condizione però, come sottolineato da Andrea De Priamo e Marco Palma, consiglieri di Fratelli d’Italia rispettivamente in comune ed in municipio XI, può trasformarsi in “un’opportunità d cogliere per il rilancio e la valorizzazione del Tevere”. Il ragionamento, che ha convinto l’aula Giulio Cesare, è semplice. Si può sfruttare l’attuale situazione per intervenire sulla manutenzione del suo letto. Anche perché, hanno ricordato i due “è evidente che il dragaggio e la pulizia del fondale siano un’opera necessaria da compiere, chiaramente tutelando la flora e la fauna”.

La navigabilità

Lo sono anche nell’ottica di rilanciare il tema della navigabilità del fiume. “Potrebbe diventare la nostra metropolitana fluviale” hanno ricordato i due. Un motivo in più per scommettere sul rilancio del principale corso d’acqua della città e della regione Lazio. D'altra parte se ne parla da molti anni e già esistono dei progetti finalizzati ad impiegare l'asta fluviale sul piano del trasporto pubblico.

Una proposta resiliente

“La nostra proposta – hanno sintetizzato De Priamo e Palma – è ispirata al principio della resilienza. Consente infatti di sfruttare l’attuale secca per avviare, in accordo con gli altri organi competenti, una grande azione di bonifica e di dragaggio del Tevere. Un’operazione che in condizioni normali avrebbe insormontabili difficoltà tecniche". I vantaggi sarebbero notevoli, sul piano della pulizia ed anche della fruizione del fiume.