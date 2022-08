Siccità, a Tarquinia la maglia nera: le precipitazioni sono al minimo storico

E’ un primato poco invidiabile quello che Tarquinia può vantare. La carenza di precipitazioni che dall’inizio dell’anno sta funestando tutta la penisola, nella città viterbese è particolarmente avvertita.

Tarquinia regina della siccità

Secondo quanto diffuso dall'osservatorio dell’Anbi (l’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque), è la costa tirrenica tosco laziale quella dove la siccità è più avvertita. Addirittura, per l'Anbi, “Tarquinia si candida ad essere 'regina della siccità d'Italia' con soli 104 millimetri di pioggia, fin qui caduti nel 2022. Per capire la situazione di rischio idrogeologico che si sta creando, basti pensare che il minimo storico annuo sulla celebrata località viterbese risale al 2017 con 370 millimetri; ciò significa che nei prossimi 4 mesi dovrebbero cadere ben 266 millimetri di pioggia solo per evitare un nuovo record negativo” ha reso noto l’Anbi.

Il rischio idrogeologico

Non è la prima volta, tuttavia, che Tarquinia vive una condizione del genere. Nel 2012 infatti nel comune laziale caddero solo 109 millimetri nei primi 8 mesi dell'anno. Poi dopo un autunno caratterizzato da fenomeni meteo violenti, si sono raggiunti i 571 millimetri di pioggia. “Con pesanti ripercussioni per il territorio” che ha prima dovuto patire l’assenza di precipitazioni e poi ha dovuto subire le temute “bombe d’acqua”.

Situazione delicata la sta vivendo anche la vicina costa toscana, ed infatti a Capalbio, nel grossetano, la scorsa settimana sono caduti solo 1,6 millimetri di pioggia, contro i 100 abbondanti che si sono registrati dai pluviometri fiorentini.

Situazione critica

"Il nostro non è allarmismo, ma consapevolezza che, in attesa di scelte planetarie per il contrasto ai cambiamenti climatici, servono interventi urgenti per aumentare la resilienza dei territori: da quelli strutturali come il piano laghetti a quelli più semplici come una diffusa informazione di protezione civile alla popolazione" ha commentato Massimo Gargano, direttore generale dell'Anbi.

Come segnalato dall’Osservatorio sulle risorse idriche, infatti, le recenti piogge hanno alleggerito ma non risolto la crisi idrica che, partita dalle regioni settentrionali nei mesi scorsi, si è via via estesa verso il sud Italia. Ed il Lazio, non fa certo eccezione. Prova ne sia proprio il fatto che è proprio una sua città, Tarquinia, si sta candidando ad essere la più siccitosa del paese.