Siccità, Gualtieri: “Al momento non c’è rischio razionamento, ma niente sprechi”

La carenza o per meglio dire l’assenza di precipitazioni che ha caratterizzato il 2022, pone la Capitale nelle condizioni di fare i conti con un’emergenza idrica. “La situazione è grave” ha ricordato il presidente della regione Lazio. Ma per ora non lo è ancora al punto da spingere le istituzioni a razionare l’approvvigionamento d’acqua.

Il rischio razionamento

“Al momento non c'è alcun rischio per la città di Roma di dover procedere a turnazioni e altre forme di razionamento” ha dichiarato nella serata del 20 giugno il sindaco di Roma, dopo la riunione svoltasi in prefettura tra l’ente gestore e la regione. “Ho sentito il presidente della regione Nicola Zingaretti, con il quale sono in contatto continuo, e i vertici di Acea” ha spiegato il sindaco che è stato rassicurato sugli “investimenti effettuati dall'azienda in questi anni”. Il tema è quello della dispersione d’acqua nella rete idrica che, nel 2017, a Roma era del 43%. Nel corso dell’ultimo quinquennio, però, la situazione è migliorata.

Ridotte le dispersioni idriche

“Con i lavori fatti sulla rete distributiva dal 2017, quando ci fu l’altra famosa crisi di approvvigionamento – ha confermato Nicola Zingaretti – si sono risparmiati 100 milioni di metri cubi d'acqua”. E questo, al momento, mette la città al riparo dal rischio di razionamenti che, secondo le prime indiscrezioni, avrebbero potuto riguardare il quadrante sud- est della Capitale: Tor Bella Monaca, Torre Angela, Romanina, Spinaceto, Ostia, dove le condutture sono più obsolete.

Lo stato di calamità

Anche se per il momento nessun rubinetto verrà forzatamente chiuso, resta da gestire una situazione che lo stesso governatore ha definito “grave”. Cosa fare quindi? Il numero uno della regione ha già annunciato l’intenzione di procedere “al massimo entro mercoledì”alla proclamazione dello “stato di calamità che darà strumenti utili a prelievi, ci auguriamo limitati, che permettano la non turnazione nel territorio di Acea Ato 2”. Anche i cittadini possono contribuire a limitare gli effetti della siccità.

Evitare gli sprechi

“Di fronte all'assenza di piogge e alla situazione determinata dai cambiamenti climatici – ha sottolineato Gualtieri – è fondamentale usare un bene prezioso come l'acqua in modo attento e responsabile, senza sprechi. Ed è questo l'invito che, assieme agli altri vertici istituzionali, rivolgo alle cittadine e ai cittadini romani anche alla luce della situazione attuale”.