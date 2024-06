Siccità, bacini idrici sotto osservazione: mai così poche piogge a Roma dal 1990

Non pioveva così poco a Roma e provincia da 34 anni. È questo il dato contenuto nell’ultimo report dell’Osservatorio permanente per gli utilizzi idrici, l'organismo composto dai rappresentanti delle amministrazioni territoriali e dall'Autorità di bacino distrettuale

Il record negativo di aprile

Lo studio, diffuso dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, ha riportato le informazioni relative l territorio dell’Ato2, vale a dire quello della Capitale e della relativa città metropolitana. In attesa di sapere quale sia stata la situazione a maggio, è stato diramato il dato relativo allo scorso mese di aprile. Al riguardo “il valore medio di precipitazione cumulata mensile verificato nell’areale in gestione di Acea Ato2, risulta essere il più basso registrato per il mese di aprile dal 1990 ad oggi”.

Poche piogge che aggravano le diffuse condizioni meteo

Un “primato” di cui non si sentiva il bisogno, visto sto che gli esigui apporti pluviometrici “aggravano ulteriormente le diffuse condizioni di deficit di medio termine” calcolate in un range di 6-9 mesi. Ma il “notevole deficit pluviometrico” è stato registrato anche “rispetto alle condizioni di lungo termine (12-24 mesi) per tutte le aree di ricarica dei principali acquiferi gestiti da Acea Ato2”. Tradotto: non ha piovuto poco solo ad aprile, né soltanto negli ultimi 9 mesi: sono 2 anni che la situazione è caratterizzata da un “notevole deficit”.

I bacini idrici sotto osservazione

E tra l’altro queste carenze “potranno essere parzialmente recuperate” solo a seguito di precipitazioni rilevanti e adeguatamente distribuite nel tempo. Non bastano quindi le classiche “bombe d’acqua” per recuperare la condizione, particolarmente siccitosa, che riguarda Roma e la sua provincia. Il risultato è che nel mese di aprile "le sorgenti del Peschiera,le sorgenti Le Capore e le sorgenti dell'Acqua Marcia hanno regisrato una portata inferiore o al più prossima al 25esimo percentile della serie storica di riferimento".

Le ordinanze sull'uso dell'acqua potabile

Quali sono le conseguenze? Per quanto riguarda la Capitale il sindaco ha diramato una prima ordinanza chiedendo di limitare l’utilizzo di acqua potabile che va letteralmente centellinata per usi diversi da quelli igienico sanitari. Anche nell’hinterland sono partite simili iniziative, ad esempio nel comune di Rocca di Papa, dove il sindaco già il 14 maggio ha firmato un’ordinanza. E d’altra parte la carenza di piogge è resa evidente anche dal livello del lago Albano, il principale bacino idrico per molti comuni dei Castelli Romani.

Superati i “problemi tecnici” che non avevano permesso di aggiornare i dati raccolti dal teleidrometro installato nel settembre del 2023. Rispetto alla prima misurazione effettuata, ormai 8 mesi fa, il livello del lago è sceso ulteriormente ed oggi si attesta a 2 metri e 47 centimetri: significa che è calato di altri 19 centimetri dall’inizio del monitoraggio. Anche in questo caso, le classiche “bombe d’acqua”, nei casi in cui si sono verificate (soprattutto a novembre e febbraio) non hanno inciso particolarmente sull’andamento idrometrico del lago che, come altri bacini idrici, resta “osservato speciale”.