Siccità: il piano degli interventi urgenti per la regione Lazio

Nicola Zingaretti, nelle vesti di commissario delegato per l’emergenza idrica,ha firmato il piano di interventi urgenti che interesseranno, nei prossimi mesi, la regione.

La crisi idrica ed il commissario

Dallo scorso 22 giugno il governatore del Lazio aveva proclamato “lo stato di calamità naturale” per la grave crisi idrica che si era venuta a determinare per l’assenza di precipitazioni e per la generalizzata difficoltà di approvvigionamento idrico di comuni del Lazio. Il Consiglio dei ministri lo scorso 4 agosto ha riconosciuto “lo stato di emergenza” per la regione (resta in vigore fino al 31 dicembre) e di conseguenza ha stanziato 5,8 milioni di euro per l’attuazione dei primi interventi urgenti. Interventi che devono essere indicati in un piano dal nuovo commissario delegato, appunto Zingaretti, che ha ricevuto questa nomina dal capo dipartimento della protezione civile.

La suddivisione delle risorse

La maggior parte degli interventi sono previsti nel cosiddetto Ato1, equivalente al comune ed alla provincia di Viterbo, che assorbe circa 3,4 milioni di euro a fronte dei 5,8 complessivamente disponibili per il Lazio. Segue l’Ato2, ovvero Rieti, con 1,48 milioni di euro mentre, meno consistenti, sono le misure urgenti previste per l’Ato5, ossia Frosinone: al territorio ciociaro vanno quasi 600 mila euro. Fanalino di coda per la provincia di Roma a cui vengono destinati 276mila euro.

L'Ato di Viterbo il più attenzionato

Per quanto riguarda la Tuscia le misure urgenti che devono essere attuate “in tempi strettissimi” si legge nel provvedimento, servono per fronteggiare l’emergenza derivante dalla crisi idrica ad uso potabile e prevedono “il servizio sostitutivo di distribuzione con autobotti” che costerà circa 387mila euro (da sommare ad altri 80mila che sono a carico del gestore del servizio idrico). La gran parte delle risorse destinate all’Ato di Viterbo prevede però la ricerca di nuovi pozzi, nei comuni maggiormente interessati dalla crisi idrica (Acquapendente, Blera, Soriano nel Cimino e Vetralla) con una tempistica stimata in 90 giorni. Il piano invece offre più tempo (120 gg) per garantire la realizzazione di collegamenti tra gli acquedotti esistenti.

Gli interventi nella provincia di Roma

Per quanto riguarda l’Ato di Roma, gli interventi riguardano principalmente l’installazione di nuovi sistemi di pompaggio e gruppi elettrogeni ed il revamping di pozzi esistenti. Nel dettaglio è prevista ’installazione di nuove pompe di rilancio per il serbatoio di Cerenova, a Cerveteri. Operazione che costerà 40mila euro. Sempre a Cerveteri, per un importo analogo, si è provveduto ad eseguire una serie di manutenzioni sul pozzo Aurelia di largo Roma. Ad Albano Laziale invece, è prevista l’interconnessione tra l’acquedotto Marcio ed il nuovo acquedotto Simbrivio-Castelli, mediante la posa di una condotta per 3700 metri. Ne beneficeranno i comuni di Genzano di Roma, Lanuvio, Ariccia e Castel Gandolfo, Valmontone, Rocca Massima, Segni, Gorga, Palestrina, Poli e Casape.

In questo contesto, con l’obiettivo di anticipare la funzionalizzazione dell’opera di interconnessione tra gli acquedotti, Acea Ato2 ha messo a disposizione un gruppo elettrogeno da 400kVA, fino al prossimo ottobre. E’ finalizzato all’alimentazione in continuo del sistema di pompaggio verso il Serbatoio Cappuccini (Albano Laziale) che in alternativa potrebbe essere assicurata esclusivamente attraverso l’utilizzo di autobotti, con ovvi maggiori impatti in termini di sicurezza ed ambientali e minore affidabilità ed efficacia del servizio.