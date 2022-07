Siccità, Campidoglio valuta le mosse: “Stiamo pensando anche ai 2800 nasoni”

L’ondata di caldo e la siccità che sta attraversando tutto il paese non risparmia la capitale. Il ricordo di quanto accaduto nel 2017 è ancora fresco nella memoria dei romani e per questo, le mosse dell’amministrazione capitolina, sono seguite con particolare attenzione. A partire dal futuro dei nasoni.

Il precedente del 2017

Nel 2017 l’allora amministrazione Raggi decise di chiudere le classiche fontanelle presenti nella capitale. Un provvedimento molto contestato che comunque venne portato a termine sulla gran parte dei nasoni, visto che ne restarono in funzione solamente 85. Oggi la questione è dibattuta, ma non sopita. Lo dimostra anche l’intervento dell’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini, nel corso di un convegno organizzato dall’Anbi, l’ associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue.

La riflessione sui nasoni

Commentando i progetti da realizzare per affrontare l’emergenza siccità, Segnalini ha dichiarato che “stiamo pensando anche alle 2800 fontanelle di cui è dotata Roma, ma – ha aggiunto l’assessora – è una riflessione che va molto approfondita; perché da un lato c'è la perdita d'acqua, che comunque è veramente limitata, dall'altro lato le fontanelle in una città di 3 milioni di abitanti sono veramente essenziali, soprattutto per le persone più disagiate e per le nostre fognature”.

Al lavoro per ridurre le perdite

Le perdite idriche, rispetto al 2017, si sono ridotte passando da circa il 43% all’attuale 28%. Lo scenario è quindi mutato ed in prospettiva, ricorrendo ai fondi del PNRR, “a Roma verranno sostituiti 180 km di tubazioni e saranno installati sistemi di telecontrollo e monitoraggio” ha spiegato Segnalini. Il Campidoglio, posto che per il sindaco non c’è il rischio di razionamenti idrici, deve ragionare su cosa fare.

Una decisione da prendere

Tra i progetti attenzionati c’è anche quello che riguarda le fontane “che dovranno essere dotate di ricircolo” ha spiegato l’assessora ai lavori pubblici. E per quanto riguarda i nasoni? “non tutto si può risolvere semplicemente chiudendo le fontanelle, come negli anni passati” ha sottolineato Segnalini. Ma la decisione non è ancora presa, perché serve “una riflessione che va molto approfondita”.