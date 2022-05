Tevere: caldo e siccità si fanno sentire, livello del fiume più basso degli ultimi anni

Rocce e rifiuti cominciano ad affiorare dalle sponde del Tevere. Non serve scendere sulle banchine per rendersi conto di cosa stia succedendo. Il livello del fiume sta calando. Non da oggi. Ma in maniera progressiva ormai da qualche mese.

Le scarse piogge

“Le precipitazioni cumulate sul territorio dell’ATO2 – Roma, aggiornate al mese di aprile 2022, denotano un significativo deficit pluviometrico rispetto alle condizioni medie di lungo termine” si legge nel bollettino informativo redatto dall’autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale. La situazione è tale che anche “l’eventuale accadimento di precipitazioni ‘nella norma’ per il periodo primaverile ed estivo – si legge sempre nel bollettino – non sarebbero comunque sufficienti per recuperare il deficit accumulato”.

Una siccità come nel 2017

Il gap da colmare è tanto. Perché, come rilevato dall’Autorità di bacino, “si sta delineando una condizione paragonabile a quella dell’anno idrologico 2017 e conseguentemente delle relative portate minime attese dalle fonti di approvvigionamento”. Il problema non riguarda soltanto il Tevere, ma tutti i corsi e gli specchi d’acqua presenti nella regione. “Alla stazione di rilevamento Lanciani, da inizio d’anno sono caduti 137 millimetri di pioggia contro una media, negli scorsi 16 anni, pari a mm. 357” ha reso noto l’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue (Anbi) citando dei dati dell’Arsial. Insomma, nel 2022 in tutta la regione ha piovuto davvero poco. E gli effetti si cominciano a vedere.

Le conseguenze sulla biodiversità

“La siccità prolungata comporta danni diretti su diversi aspetti. Su quelli derivanti dala perdita di disponibilità dell’acqua per usi civici, agricoli ed industirali ma anche della biodiversità - ha ricordato Cristiana Avenali, responsabile regionale dei contratti di fiume – con la perdita d’equilibrio degli ecosistemi naturali”. Ed i romani hanno compreso bene, dopo le ripetute morie di pesci, quanto sia fragile l’ecosistema che caratterizza il principale fiume della capitale. Un problema che, tra l’altro, non riguarda solo il Tevere.

Il problema della captazione

“Come regione stiamo lavorando ad una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici – ha spiegato Avenali – e certamente bisogna intervenire modificando comportamenti che non vanno bene. In questo senso possono tornare utili anche i contratti di fiume”. Sono uno strumento di governance e partecipazione che serve a migliorare la qualità e la sicurezza delle acque, anche in termini di captazione. Il prelievo idrico, d'altra parte, è un aspetto cui vale la pena prestare attenzione. Nella secca estate del 2017, ha infatti creato non pochi problemi al lago di Bracciano. Ma a vari livelli, impegna anche i corsi d’acqua della regione, come l’Aniene “per il quale esiste un contratto di fiume che prevede una azione per controllare il prelievo delle acque”.”ha ricordato Avenali.

Si tratta quindi di individuare delle buone pratiche per contrastare le conseguenze che, le scarse piogge, hanno sui corsi d’acqua. Ed in tal senso piantare alberi aiuta” ha spiegato Avenali “perché trattengono l’umidità e rallentano l’evaporazione dell’acqua”. Vale come suggerimento per il futuro. Nel presente, invece, bisogna fare i conti con una siccità che sta portando il livello dei fiumi, a partire dal Tevere, indietro di quattro anni.