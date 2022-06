Siccità, marcia indietro: nessun razionamento nei comuni della provincia

La prolungata assenza di significative precipitazioni continua a preoccupare. Nella capitale, ha spiegato il sindaco Gualtieri, non c’è il rischio di razionamenti. Gli investimenti messi in campo da Acea Ato2 negli ultimi cinque anni, infatti, hanno ridotto le perdite idriche al punto da scongiurare drastiche misure.

Anche nel resto della provincia, nonostante l’estate siccitosa, non si ravvedono rischi razionamenti. Acea Ato2, in merito alle notizie diffuse il 23 giugno sui razionamenti previsti in 5 comuni, ha fatto un'importante precisazione.

La precisazione di Acea Ato2

“In relazione alle notizie riportate da alcuni organi di stampa relative a riduzioni di pressione dell’acqua o possibili turnazioni in zona Castelli Romani, Acea Ato 2 precisa che attualmente il servizio idrico in zona è erogato in maniera conforme al Regolamento d’utenza. In particolare, la società smentisce il rischio, paventato negli articoli, di dover ricorrere a turnazioni idriche per 180.000 residenti. L’attenzione di Acea Ato 2 sul tema è costante e la situazione è monitorata dalla società in tempo reale. Gli investimenti realizzati negli ultimi anni, anche nell’area dei Castelli Romani, consentono di garantire un servizio sempre migliore”.

La marcia indietro

Nella giornata del 23 giugno, era stata diramata dall’osservatorio ANBI risorse idriche un “bollettino di guerra”, così era definito, in cui veniva espressamente riportato che “nel territorio dei Colli Albani, alimentato dagli acquedotti Simbrivio e Doganella, circa 180.000 persone rischiano turnazioni idriche”. Quel passaggio, alla data del 24 giugno, non compare più all'interno del report che era stato pubblicato il giorno precedente sul sito dell’associazione nazionale di bonifica (come da foto allegata).

C’è un altro passaggio che, il 24 giugno, è stato cancellato. E’ quello in cui, dopo aver elencato le varie turnazioni di acqua potabile in vari comuni della regione, veniva scritto che “anche la provincia di Roma” era “in linea con questo trend negativo”. Provincia di Roma dove “attualmente la pressione idrica è stata ridotto nelle condutture di cinque comuni”. Il virgolettato è relativo ai passaggi che sono stati cancellati (sottolineati in rosso nella foto) e che erano stati ripresi da agenzie ed organi di stampa. Contattato da RomaToday l’ufficio stampa dell’Anbi aveva chiarito anche quali erano le zone interessate dalla riduzione di pressione idrica che, veniva aggiunto, riguardava solo “le ore notturne”.