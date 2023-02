Occupazioni: gli sgomberi non sono imminenti

Per rivedere un processo di chiusura di un'occupazione a scopo abitativo, come quello che ha riguardato viale delle Province e l'ex clinica di Valle Fiorita bisognerà aspettare ancora parecchio. Forse un anno. A meno, ovviamente, di interventi decisi "dall'alto", non concertati con il Comune di Roma. O di una improvvisa disponibilità di alloggi che permetta di spostare i nuclei in emergenza senza soluzioni intermedie. E' quanto emerge dall'ultimo incontro avvenuto a Palazzo Valentini tra il prefetto Bruno Frattasi e l'assessore alle politiche abitative di Roma Capitale, Tobia Zevi.

Il punto sui censimenti delle occupazioni abusive a Roma

Facendo un passo indietro: il 27 febbraio si è svolto un incontro, programmato da tempo, tra Tobia Zevi e Bruno Frattasi a Palazzo Valentini. All'ordine del giorno, principalmente, il punto della situazione sui censimenti conclusi e in corso delle occupazioni a scopo abitativo a Roma: viale del Policlinico 137, via Calpurnio Bibulo 13 e via di Roccagiovine 267. I tre stabili, che si trovano rispettivamente nelle zone di Castro Pretorio, Quadraro e Tor Cervara, sono sulla lista degli sgomberi periodicamente aggiornata dalla prefettura e che al momento è composta da 27 occupazioni.

Nessuno sgombero a viale del Policlinico: "Non ci sono case disponibili"

Nel caso di viale del Policlinico, il censimento si è concluso a inizio febbraio: 44 nuclei familiari presenti, tutti "meritevoli di tutela". I movimenti per la casa e le famiglie, preoccupati per un possibile sgombero, hanno manifestato sotto Palazzo Valentini, ottenendo un incontro con Zevi e Frattasi: nessuna paura, non succederà niente per un bel po'. Stesso discorso, trapela dal Campidoglio, anche per Calpurnio Bibulo e Roccagiovine, entrambe occupazioni di lungo corso. Case a disposizione, infatti, non ce ne sono.

Il Comune aspetta il nuovo assessore alla casa in Regione

E visto che il diktat da parte dell'assessorato è che gli sgomberi si possono fare solo esclusivamente con il passaggio da casa a casa, il cosiddetto "modello Caravaggio", va da sè che nulla può essere messo in agenda. Le famiglie uscite da viale delle Province e dall'ex clinica di Primavalle, infatti, vennero trasferite tra la fine di agosto e i primi di settembre 2022 solo dopo sei mesi di incontri e di cernita di alloggi disponibili tra Erp e Ater. Ad oggi, questa "task force", composta da Comune, Regione e Ater insieme ai municipi competenti non è immaginabile. Perché nel giro di cinque mesi non solo è cambiato il governo, ma c'è stato un importante avvicendamento anche nel Lazio e la nuova giunta di centrodestra, guidata da Francesco Rocca, non si è ancora insediata. In Campidoglio aspettano di capire che intenzioni avrà il nuovo assessore alla casa.

Il prossimo sgombero tra un anno?

Se si tiene conto innanzitutto della priorità attuale di Roma Capitale, che è quella di far scorrere il più possibile la graduatoria - aggiornata solo al 31 dicembre 2020 e con circa 3.000 nuclei in condizioni di estrema fragilità, in attesa di un alloggio popolare - si considerano i tempi necessari per il reperimento di un numero di case sufficienti e ancor prima si aggiunge la volontà dell'assessorato di verificare una ad una le situazioni degli occupanti abusivi, per capire le esigenze e chi ha diritto all'assegnazione, è possibile ipotizzare che il prossimo sgombero di un'occupazione potrebbe essere non prima dell'estate 2024. Ma il condizionale è d'obbligo, in un contesto politico ancora precario ed estremamente volubile.