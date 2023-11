Occupazioni e sfratti, stop alla guerra tra poveri. A inizio 2024 ci sarà un "vademecum" definitivo

Gli sgomberi di Primavalle e San Basilio, ma anche gli sfratti resi esecutivi da parte dei tribunali, per fine locazione o morosità. Sono questi i problemi che colpiscono le fasce più deboli della popolazione a Roma e per evitare drammi sociali il Comune ha riunito una serie di soggetti intorno ad un tavolo allo scopo di tirarne fuori un "vademecum" in tempi stretti, massimo 90 giorni.

Un tavolo sugli sgomberi e gli sfratti a Roma

Nel 2022 a Roma sono stati seguiti oltre 230 sfratti al mese. Un'impennata del 184% in tutto il Lazio rispetto al 2021. Solo nella Capitale i giudici si sono espressi a sfavore di 4.511 persone per morosità. A giugno scorso, diversi blitz delle forze dell'ordine hanno messo in strada famiglie occupanti di alloggi Ater tra Primavalle e San Basilio, scatenando le reazioni di diversi esponenti politici di centrosinistra e dello stesso assessore al sociale del XIV municipio, ma anche del presidente della commissione politiche abitative capitolina, il dem Yuri Trombetti. Per questo a fine luglio, quando l'aula Giulio Cesare ha approvato il nuovo Piano Casa, la maggioranza ha votato un emendamento che chiedeva l'istituzione di un tavolo interistituzionale sugli sgomberi.

Chi partecipa alla cabina di regia interistituzionale

Sono passati tre mesi e nella Casa della Città di Garbatella, al pianterreno del dipartimento valorizzazione patrimonio, si è riunito il tavolo per la prima volta. Oltre al Comune, rappresentato dall'assessore Tobia Zevi, dal presidente della commissione Yuri Trombetti, dai dipartimenti politiche sociali e politiche abitative, c'erano anche la Regione Lazio, la Protezione Civile, delegati di tutti i municipi, la Prefettura e la Polizia Locale di Roma Capitale. Sono stati istituiti due tavoli tecnici, che si riuniranno nel corso delle prossime settimane, con l'obiettivo di studiare le diverse soluzioni per le fragilità in occupazione o con uno sfratto imminente e individuare, entro 90 giorni, una procedura "chiara, coordinata ed efficiente per una miglior gestione dei casi più critici" fa sapere l'assessore Zevi.

A gennaio 2024 un "vademecum" per non sbagliare più

Ormai da tempo, il dibattito su sgomberi e sfratti mette al centro la richiesta di criteri chiari e uniformi: chi sono i "meritevoli di tutela"? Chi è che, anche in presenza di uno sfratto esecutivo, non deve essere messo in strada dall'ufficiale giudiziario? E ancora: in che modo uno sgomberato dev'essere preso in carico dai servizi sociali? Chi viene preso in carico invece dalla Protezione Civile, alla fine dei 30 giorni previsti, nelle mani di chi finisce? E chi è l'interlocutore della Protezione Civile, il dipartimento politiche sociali o quello patriminio? Tutti interrogativi che fino ad oggi hanno creato disagi pagati dai cittadini e messo in imbarazzo le istituzioni: le scene dei mobili e dei vestiti messi in strada durante i blitz all'alba nelle case Ater di Primavalle o delle persone anziane e disabili trasportate in ambulanza durante uno sfratto non si dovranno più ripetere. Entro 90 giorni, quindi entro la fine di gennaio 2024, Roma Capitale avrà un "vademecum" ben delineato, accolto da tutte le parti in causa.