La maggioranza capitolina incontra il prefetto: "Entro fine 2023 verrà firmato il nuovo protocollo anti-sfratti"

Non c'è tempo per fare la commissione patrimonio e politiche abitative come ogni venerdì mattina. Il prefetto Lamberto Giannini ha dato disponibilità e così una delegazione di consiglieri di maggioranza in tarda mattinata si è recata a Palazzo Valentini per incontrarlo. La missione è composta da Yuri Trombetti (presidente della commissione casa, appunto), Nella Converti (politiche sociali), Alessandro Luparelli e Paolo Ciani, che ha il doppio ruolo di consigliere per Demos e deputato per il Pd. Sul tavolo due tempi importantissimi: la graduazione degli sfratti e la gestione degli sgomberi delle case Ater.

Incontro della maggioranza capitolina con il prefetto Giannini

Primo punto, quello principale secondo chi ha preso parte all'incontro: tirare fuori dal cassetto la bozza di protocollo anti-sfratti scritta dalla dem Nella Converti e rivista anche dai colleghi di maggioranza più coinvolti dal tema, oltre che dallo staff dell'assessore Tobia Zevi. Era stata presentata a Matteo Piantedosi quand'era prefetto, poi ci sono state le elezioni politiche, la destra ha vinto e Piantedosi è andato al Viminale. Il discorso con il suo successore, Bruno Frattasi, non ha fatto in tempo ad essere ripreso, perché pochi mesi ed è stato destinato ad altro prestigioso incarico, lasciando la poltrona a Giannini. Gli sfratti, però, continuano ad essere eseguiti, anche a danno di persone estremamente fragili come anziani disabili e malati oncologici.

Sul tavolo c'è il protocollo anti-sfratti da firmare

Così, come racconta Yuri Trombetti a RomaToday "l'obiettivo è che dalla Prefettura arrivi con tre mesi di anticipo la lista di nuclei familiari che hanno un'ordinanza di sfratto esecutivo, cosicché gli assistenti sociali del Comune possano intervenire e il dipartimento essere informato in tempo per trovare una soluzione, capire se la famiglia è in graduatoria Erp, trovare strumenti di welfare adeguati che tamponino la situazione, trattare con la proprietà dell'immobile". Ad oggi la bozza in discussione è quella anticipata da RomaToday a luglio, ma ci sarà un nuovo appuntamento tra poche settimane durante il quale entrambe le parti (Comune e Prefettura) presenteranno le loro osservazioni. "Penso che entro la fine dell'anno riusciremo a firmarlo" si esprime con ottimismo Trombetti.

Sgomberi case Ater, via al tavolo tecnico

Sul tavolo c'è anche lo sgombero delle case Ater. Quelli di Primavalle e San Basilio hanno fatto rumore e scatenato le reazioni di movimenti, associazioni di inquilini e amministratori: "Nel Piano casa è stato inserito che entro settembre sarebbe dovuto partire il tavolo tecnico - sottolinea Trombetti - e adesso abbiamo l'adesione della Prefettura, speriamo ci sia anche Ater. Siamo d'accordo tutti sul fatto che ad essere cacciati per primi debbano essere i delinquenti, i clan, non i disgraziati con fragilità. Ci vuole molta più attenzione, ovviamente stabilendo quali siano i criteri, capendo se deve occuparsene la Polizia Locale o se devono intervenire esclusivamente gli assistenti sociali. Il prefetto ha dato massima disponibilità".