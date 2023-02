Occupazioni abusive, Meloni annuncia una stagione di sgomberi

Prima via Filottrano, poi via Corinaldo e via Sirolo. A San Basilio sono tornati gli sgomberi delle case occupate abusivamente, in alcuni casi anche da appartenenti ai clan della malavita romana o usati come base per lo spaccio di droga.

Una scia di blitz, quelli compiuti dalla Polizia di Stato e dalla Polizia locale di Roma Capitale, iniziata in realtà un anno fa. A riguardo la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha dedicato un video sulla sua pagina Facebook: "Abbiamo dato il via alla nostra 'guerra' contro le occupazioni abusive".

Gli sgomberi degli alloggi occupati a San Basilio e Tor Bella Monaca

Quello del 16 febbraio a San Basilio è stato il terzo intervento in un anno da parte delle forze dell'ordine. I tre alloggi liberati da chi non aveva titolo si sono aggiunti ai quattro di proprietà Ater della settimana precedente. Esattamente un anno fa, in via Fabriano e via Montegiorgio, due appartamenti furono liberati e in entrambi vivevano abusivamente appartenenti a clan della malavita. A gennaio erano stati liberati altri quattro appartamenti dell'Ater a Tor Bella Monaca. Per la leader di Fratelli d'Italia e Capo del Governo, però, la battaglia - anzi la "guerra" - è iniziata solo adesso.

Meloni: "Andava fatto prima"

"Si è cominciato a fare quello che andava fatto prima - spiega nel video di 25 minuti in cui ha parlato anche di Superbonus, Europa, Pnrr - cioè a procedere con gli sgomberi delle case occupate abusivamente. A Roma sono stati sgomberati 10 alloggi dell'Ater, case popolari che erano in parte occupate da famiglie criminali. E sono stati sgomberati tre alloggi privati, più uno dell'Inps". La premier, poi, cita anche gli sgomberi a Milano (91 occupazioni totali più un edificio scolastico abitato da stranieri), Torino (11 alloggi popolari), Napoli (16 alloggi "tutti con persone legate alla criminalità organizzata") e infine Foggia.

La promessa della premier: "Intendiamo continuare con gli sgomberi"

"Questo è un lavoro che intendiamo continuare a portare avanti nelle prossime settimane - ha promesso Meloni - perché è finita l'era nella quale lo Stato si gira dall'altra parte di fronte alla criminalità e di fronte a chi non rispetta le regole. Gli edifici dell'edilizia popolare devono andare a chi ha bisogno, non alle famiglie dei gruppi criminali, devono andare alle famiglie che non hanno la possibilità di avere una casa e che spesso si ritrovano a dormire sotto un ponte perché le case popolari sono occupate dalle famiglie criminali. E devo ringraziare per questo anche l'importante sinergia che c'è e c'è stata tra la magistratura, le forze dell'ordine, il ministero degli Interni, le prefetture: sono tutti molto concentrati ad affrontare seriamente questa materia".