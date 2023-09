La Piscina delle Rose è stata sfrattata. Inutili gli appelli dal Campidoglio

Lo sfratto per morosità della Piscina delle Rose a viale America da parte di Eur Spa era atteso da marzo, è stato rimandato per intoppi burocratici e adesso è realtà. Nella mattinata del 15 settembre la proprietà ha ottenuto indietro le chiavi dell'impianto e il conseguente rilascio da parte di Gesport. Inutili gli appelli delle ultime ore, con una parte della politica romana che si è detta preoccupata per il destino della piscina e delle sue attività sportive ormai storiche.

Lo sfratto della Piscina delle Rose

II 15 settembre è arrivato e ha portato con sè lo sfratto: "Sono venuti con le forze dell'ordine e hanno ottenuto il rilascio - fa sapere a RomaToday Claudio Schermi, presidente del Circolo Canottieri Eur e di Gesport, gestore dell'impianto - . Avevamo accettato di rinunciare alle nostre rivendicazioni di circa 300.000 euro di lavori di manutenzione straordinaria cui si è sottratta Eur Spa dal 2015 a oggi. Abbiamo accettato di rinunciare alle riduzioni di canone previste nel periodo Covid. Abbiamo accettato un raddoppio del canone a oltre 20.000 euro mese. Abbiamo perfino accettato di restituire, come clausola accessoria (non dovuta) la nostra sede nautica. Quello che non abbiamo potuto accettare è che canoa, canottaggio e dragon boat non facessero più parte del nostro contratto di affitto, come chiesto da Eur Spa. La nostra attività si fonda sulla gestione di queste discipline sportive nella piscina e nel laghetto dell'Eur. Sono il presidente del Canottieri Eur e non faccio il gestore di attività commerciali, che ho sempre messo al servizio del funzionamento del Circolo. Ci ritiriamo quindi nella nostra sede nautica sul laghetto dell’Eur, che sarà la nostra linea del Piave, sperando che le cose cambieranno con amministratori più illuminati".

Il contenzioso tra Eur Spa e i gestori della Piscina delle Rose

Negli scorsi mesi avevamo raccontato il contenzioso tra Gesport, società che si riferisce a Claudio Schermi, presidente dei Canottieri Eur, gestore dal 2001 della Piscina delle Rose ed Eur Spa, ente proprietario dell'impianto, partecipato al 90% dal MEF e al 10% da Roma Capitale. Agli inizi del mese di marzo 2023 Eur Spa, proprietaria dello storico impianto costruito per i Giochi del 1960, aveva messo a bando la gestione dopo anni di litigi e carte bollate con i gestori. Nel bando si scriveva che l'affitto da corrispondere da parte dei nuovi subentrati avrebbe dovuto essere pari a 239.000 euro l’anno, per dare nuova vita agli impianti di Roma sud e ripristinare l’immobile allo stato iniziale. Il 21 marzo, in esecuzione di un'ordinanza della VI sezione civile del tribunale di Roma, che ha accertato inoltre la morosità dei gestori, l'impianto avrebbe dovuto essere rilasciato e le chiavi riconsegnate ad Eur Spa, ma lo sfratto non è avvenuto: l'ufficiale giudiziario non ha saputo identificare con precisione l'immobile in base alla visura catastale. Claudio Schermi, titolare del Canottieri Eur e della società che dal 2001 ha in concessione l'impianto, ha raccontato - in questa intervista - i motivi dello scontro con l'ente: “Hanno raddoppiato l'affitto e vogliono levarci l'attività sportiva”. Una versione smentita da Eur Spa subito dopo: "Non ha i titoli per stare lì". E nello specifico:"L'ingente debito accumulato da Gesport nei nostri confronti è stato riconosciuto da una sentenza del 2021. È stato peraltro riconosciuto il diritto di Eur Spa ad ottenere la riconsegna di Piscina delle Rose in forza di un'ordinanza del 2015. Al riguardo Gesport ha presentato richiesta di sospensione della procedura di rilascio di Piscina delle Rose, rigettata per ben due volte dal Tribunale di Roma, dapprima con ordinanza del 29.05.2022 e, in sede di reclamo con ordinanza collegiale del Tribunale di Roma del 14.07.2022”.

Gli appelli della sinistra per difendere la Piscina

Si è arrivati dunque a settembre 2023. Nei giorni scorsi, dopo l'invio da parte di Claudio Schermi di una lettera-appello al ministero dell'Economia e delle Finanze e a Roma Capitale, soci proprietari di Eur Spa, la politica capitolina si è mossa. Prima il presidente della commissione sport Nando Bonessio: "Pur manifestando condivisione per il ripristino della legalità e il recupero delle somme eventualmente dovute - dichiarava l'esponente della maggioranza di centrosinistra -, esprimo preoccupazione per il destino di una struttura storica dell'impiantistica sportiva romana. Se come sembra c'è realmente la disponibilità a sanare tutti i debiti pregressi e se non ci sono altri motivi ostativi, chiedo all'azionista di maggioranza, ossia il MEF nella persona del ministro Giancarlo Giorgetti di intervenire per risolvere quanto prima la vicenda". Svetlana Celli, presidente dell'assemblea capitolina e da sempre legatissima al mondo sportivo romano, aveva auspicato uno slittamento ulteriore dell'esecuzione di sfratto "anche in vista dell’insediamento del nuovo presidente dell’Ente, così che si potrebbe consentire una risposta risolutiva finalizzata a non compromettere l’offerta di servizi sportivi in un’area così centrale ed una occupazione che finora ha prodotto ottimi risultati". Attualmente Eur Spa non ha presidente, date le dimissioni presentate da Marco Simoni a luglio e alcune voci danno in pole position l'ex presidente della Provincia Enrico Gasbarra. E infine la capogruppo Pd in Campidoglio Valeria Baglio con il collega e delegato di Città Metropolitana Daniele Parrucci: "L’auspicio è che il proprietario dell’impianto, Eur Spa, intraprenda ogni azione necessaria a preservare l’esperienza della Piscina delle Rose, così da dare continuità a un servizio apprezzato dai cittadini romani”. Più cauti.

Eur Spa: "Ora si riapre l'avviso per la gestione e verranno eseguiti importanti lavori"

Esulta Eur Spa, che nell'annunciare la liberazione dell'immobile "dopo anni di occupazione illegale", fornisce un'implicita risposta alle preoccupazioni sopra riportate: "L’avviso pubblico indetto per l’assegnazione in locazione dell'impianto, sospeso in data 21 marzo 2023 - ricordano - a causa dell’interruzione delle operazioni di rilascio dovuta a criticità di ordine pratico in alcun modo imputabili ad Eur Spa, verrà a breve riaperto con l’assegnazione di nuovi termini per la presentazione delle offerte. La riapertura della procedura di avviso pubblico per l’assegnazione in locazione dell’impianto, sottoposto a tutela in quanto complesso di rilevante pregio architettonico, permetterà di rilanciare la struttura, che potrà essere riqualificata anche attraverso il doveroso ripristino della piena legittimità urbanistica e delle condizioni di sicurezza, essenziali per salvaguardarne l’utilità sociale. Ritornando l’impianto sportivo in possesso di Eur Spa, potranno essere realizzati i lavori di riqualificazione finalizzati alla conservazione, all’efficientamento e al rilancio del complesso nell’interesse del territorio e della città, che a seguito degli investimenti effettuati disporrà di una struttura a norma e finalmente riqualificata".