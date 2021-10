Blocco degli sfratti, la Corte Costituzionale respinge le richieste di illegittimità. Unione Inquilini: "Ora un vero Piano Casa"

Ieri, martedì 19 ottobre, la Corte Costituzionale ha dichiarato "infondate" le eccezioni di costituzionalità presentate dai tribunali di Trieste e Savona, su spinta di Confedilizia, rispetto al blocco degli sfratti deciso da un decreto del Governo del marzo 2020 e dettato dall'esigenza di tutelare la salute delle famiglie italiane durante la pandemia. Una decisione che i sindacati degli inquilini e movimenti per la casa attendevano con ansia, considerato che lo scorso luglio il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, aveva annunciato la necessità di procedere a 4.500 esecuzioni di sfratto risalenti al 2019 e che a settembre è finito anche il blocco dei licenziamenti, tra le princopali cause della morosità di migliaia di famiglie. Ed è l'essere morosi il principale motivo di perdita di un tetto sulla testa, per 9 famiglie su 10.

"Siamo estremamente soddisfatti, la Corte ha accolto tutte le nostre osservazioni". A dirlo è Walter De Cesaris, segretario nazionale dell'Unione Inquilini. "Aspettiamo comunque di conoscere le motivazioni - prosegue a Roma Today - ma riteniamo che la sentenza possa fare finalmente chiarezza sulla legittimità degli interventi di sospensione e graduazione delle esecuzioni, tutelando la salute pubblica e il fondamentale passaggio da casa a casa".

Il tema, infatti, è proprio questo: molti nuclei vedono arrivarsi alla porta gli ufficiali giudiziari senza aver ricevuto alternative valide, che non siano quindi le case famiglia o i dormitori. "Questa sentenza è un'indicazione importante per Prefetture, Regioni e Comuni - prosegue De Cesaris - per una gestione sanitariamente e socialmente sostenibile, tenuto conto che la proroga delle esecuzioni è ormai in scadenza definitiva e ci sono decine di migliaia di sfratti eseguibili, una bomba a orologeria pronta ad esplodere".

"Per Roma come altrove - conclude De Cesaris - chiediamo una gestione sociale dell’emergenza, gli affitti privati non sono più sostenibili. Gli sfratti vanno graduati e consentiti quelli in cui c’è un’opzione alternativa adeguata al nucleo familiare, almeno per quei soggetti che avrebbero diritto a una casa di edilizia residenziale pubblica, ma non ce l'hanno perché non c’è l’offerta. Il nuovo sindaco sarà messo subito alla prova, serve un intervento immediato per reperire uno stock di alloggi utili, un vero piano casa: gli enti previdenziali pubblici dovrebbero mettere le loro proprietà immobiliari a disposizione per permettere la gestione sociale di questa emergenza. Evitiamo che le persone diventino dei senza casa".