Riprendono gli sfratti: da politica e Caritas pressing sul Prefetto per una moratoria di 6 mesi

La "moratoria natalizia" degli sfratti annunciata il 24 dicembre da Tobia Zevi, ma mai comunicata ufficialmente dalla Prefettura nonostante l'apertura di Palazzo Valentini riferita dall'assessore alla Casa, è finita. Dall'8 gennaio, senza ulteriori provvedimenti, gli ufficiali giudiziari possono riprendere a bussare alle porte di oltre 4mila inquilini per chiedere di andarsene.

Ciaccheri: "Moratoria di sei mesi"

Proprio nell'ultimo giorno della sospensione, il presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri ha fatto sapere di aver formalizzato alla Prefettura di Roma "la richiesta di una moratoria straordinaria sugli sfratti di almeno 6 mesi per affrontare con soluzioni e mezzi adeguati una crisi drammatica che rischia una precipitazione". Un atto ufficiale che segue quanto fatto già in assemblea capitolina lo scorso 9 dicembre con l'approvazione di una mozione presentata da Pd, Sinistra Civica Ecologista, Demos e Roma Futura. "La nota - fa sapere Ciaccheri - è stata inviata anche a tutti i presidenti dei Municipi romani per sottolineare la pressione particolare dell'emergenza sfratti sulle istituzioni di prossimità affinché l'appello trovi riscontro nell'iniziativa congiunta dei Municipi dopo l'espressione dell'assemblea capitolina.

L'appello della Caritas

La voce del mini sindaco ed esponente di Liberare Roma si unisce a quella della Caritas e dei sindacati inquilini. "Ci auguriamo al più presto un provvedimento che prenda in considerazione il problema dell'abitare con un impegno straordinario delle diverse parti coinvolte - si legge in una nota dell'organismo pastorale - , a partire dalle istituzioni pubbliche e delle diverse parti sociali, sindacati e proprietari, per venire a capo di un dramma non semplice da superare anche perché per troppi anni è rimasto privo di adeguati interventi".

"Rimettere al centro la dignità della persona"

L'11 novembre la Corte Costituzionale si è espressa sulle questioni di legittimità costituzionale dei provvedimenti che hanno disposto e due volte prorogato, l'ultima volta al 31 dicembre 2021, la sospensione degli sfratti per morosità "in considerazione dell'emergenza epidemiologica - ricorda Caritas - senza ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità". Lo stato d'emergenza, però, è stato prolungato dal Governo Draghi fino al 31 marzo 2022. Per questo motivo "l'appello che lanciamo - continua Caritas - è quello a rimettere al centro la dignità e i diritti inalienabili della persona, come appunto la casa, e adottare un'ulteriore moratoria degli sfratti, da utilizzare per un confronto serrato e costruttivo tra tutte le parti coinvolte per trovare soluzioni concrete".

La replica dei proprietari

Confedilizia ha ribattuto con durezza alla richiesta della Caritas, definendola "irricevibile". "Il blocco degli sfratti - sottolinea l'associazione - è in atto da due anni e ha lasciato senza reddito migliaia di piccoli proprietari. Alcuni di loro ci hanno riferito che in questo periodo hanno potuto andare avanti proprio grazie all'assistenza della Caritas. Ringraziamo per l'aiuto, ma è ora di ripristinare il diritto. Quanto alle situazioni di difficoltà degli inquilini, come a quelle dei proprietari e di tutti i cittadini, è lo Stato che deve cominciare a fare il suo dovere".