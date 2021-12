Emergenza abitativa, prorogato blocco degli sfratti al 7 gennaio. Zevi: “Ora tavolo di confronto”

Niente sgomberi durante il periodo delle festività natalizie: è arrivato il via libera da palazzo Valentini che molto inquilini sotto sfratto stavano aspettando.

La proroga agli sfratti

La sospensiva ai provvedimenti di rilascio degli immobili, che scadeva il 31 dicembre, è stata prorogata al 7 gennaio. Fino a quella data, quindi, l’incubo dell’ufficiale giudiziario alla porta di casa, può essere archiviato. “La sospensione degli sfratti – ha dichiarato l’assessore al patrimonio Tobia Zevi che ha partecipato al tavolo di confronto con Ater e Regione - permetterà all’amministrazione e alla prefettura di ragionare sulle misure da mettere in campo”.

La ricerca di una mediazione

Una settimana di tempo in più, quindi, per trovare una mediazione tra le diverse posizioni in campo, per tutelare le parti più fragili del rapporto di locazione, nel rispetto delle norme. Un gioco d’equilibrio tutt’altro che semplice, al quale, l’amministrazione comunale, sembra interessata ad offrire il proprio contributo. Insieme ad una pluralità di altri soggetti che, secondo le proprie competenze, entrano in gioco per affrontare i nodi dell’emergenza abitativa romana.

L'emegenza abitativa a la richiesta del tavolo

Prorogare la sospensiva ed utilizzare i giorni in più a disposizione per cercare soluzioni alle situazioni più emergenziali, era una richiesta che recentemente era stata ribadita dai sindacati all’assessorato al patrimonio. Sulla città pendono infatti 4500 ordinanze di sgombero che il prefetto Piantedosi aveva annunciato, lo scorso primo luglio, di voler portare a termine entro l’estate del 2022. Anche per questo, lo scorso 9 dicembre, è stato votato un atto in assemblea capitolina che chiede alla giunta Gualtieri di aprire un confronto con palazzo Valentini e le parti sociali “per arrivare ad una graduazione degli sfratti per le persone più deboli”.

Il confronto promesso

“Su sollecitazione dei movimenti e dei sindacati, che ringrazio – ha dichiarato Zevi – ci riuniremo intorno ad un tavolo di approfondimento con l’assessora alle politiche sociali, Barbara Funari, e con il prefetto, che ha mostrato grande sensibilità accogliendo la nostra richiesta e rendendosi disponibile a contemperare le esigenze degli inquilini più fragili e dei locatori. In questo periodo di difficoltà economiche e sociali, in gran parte riconducibili alla crisi pandemica da Covid-19, conoscere le priorità e le condizioni dei cittadini coinvolti è un’esigenza non più rimandabile. Il confronto servirà a questo”.