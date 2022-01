Sfratti: movimenti in piazza a Roma, poi l'incontro con il Prefetto. Il punto

Prima la protesta, poi l'incontro con il prefetto Matteo Piantedosi e quindi il punto di incontro trovato. Almeno su carta. Roma si prepara ad una stagione di sfratti che però, come sottolineano le associazione di categoria, dovrà essere la meno dura possibile. Un appello accolto dal numero uno di palazzo Valentini che ieri, al termine della manifestazione, ha incontrato una delegazione dei sindacati Sicet, Sunia, Uniat e Unione Inquilini.

Tra sindacati e prefetto, si è parlato del tema delle occupazioni abusive. Un incontro che, in via interlocutoria, già giorni prima c'era stato in prefettura con regione e comune. Secondo quanto raccolto da RomaToday da fonti di palazzo Valentini, le sigle avrebbero dato piena adesione al cosiddetto 'metodo Caravaggio', un modus già utilizzato in passato e che consentirà, a chi tra gli occupanti abusivi ha i requisiti di accedere ad alloggi di edilizia popolare, un'alternativa alloggiativa legale senza soluzione di continuità e in piena sicurezza.

Una modalità per tutelare i più fragili quindi e che consentirà così di passare da una situazione di illegalità a una di piena legalità. Un modus che, sottolineano dalla prefettura, passerà attraverso censimenti. Conseguenza che i sindacati sono ben consapevoli di dover affrontare, aderendo favorevolmente a questo percorso. Un incontro in cui, come risultata, c'è stata dunque una convergenza di posizioni.

Ora verranno calendarizzati nuovi incontri e si inizierà con l'iter concordato. Ieri, nel frattempo, studenti e movimenti sono scesi in piazza per il diritto all'abitare: "Siamo scesi in piazza per ribadire la necessità di rimettere al centro l'edilizia residenziale pubblica. Durante la pandemia migliaia di famiglie sono scese sotto la soglia di povertà, e quello del diritto all'abitare è il grande assente nelle discussioni sull'elargizione di fondi che, ancora una volta, non vanno a fare l'interesse delle fasce popolari" hanno protestato gli esponenti di Osa Roma, presenti al corteo che è partito da piazza Vittorio e ha attraversato il quartiere Esquilino.