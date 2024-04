Sfrattati a Monterotondo, la Regione chiede alloggi ad Ater e Comune

Risolvere l'emergenza abitativa delle famiglie sotto sfratto di Monterotondo assegnando al più presto case popolari. Di fronte alla mancata prospettiva che quelle messe all'asta vengano comprate da Roma Capitale, la Regione Lazio prova a intervenire rastrellando alloggi. Per ora a muoversi è la commissione politiche abitative, bisognerà vedere se ci sarà un intervento anche dell'assessorato competente.

Gli inquilini sotto sfratto a Monterotondo

La storia è quella ormai nota: 90 famiglie sono sotto sfratto da oltre un anno, perché le case in cui vivono su via Salaria sono state messe all'asta dal curatore fallimentare della società proprietaria degli immobili, la Pegaso 90 Srl. Peccato che da fine anni '70 lì ci vivano romane e romani sfollati dalle palazzine demolite per costruire la Tangenziale Est e che dal 2004 il Comune di Roma paghi l'indennità di occupazione. Insomma, sono da considerare case Erp. Il sindacato Asia-Usb chiede che sia Roma Capitale a intervenire in solido, acquisendo gli alloggi non ancora venduti all'asta. L'assessore Tobia Zevi e la direzione del dipartimento patrimonio, però, non sono d'accordo: meno se ne comprano, meglio è. Meglio trovare alloggi alternativi o aiutare, chi può, ad accendere un mutuo.

Le lettere della Regione ad Ater e Comune

La situazione, però, non si sblocca. Resta l'intenzione del Campidoglio di ridurre al minimo le unità immobiliari eventualmente da acquisire. Le famiglie sono spaventate dalla prospettiva di finire chissà dove, fuori Monterotondo, dove hanno vissuto per quasi cinquant'anni. Quasi la totalità delle loro vite. In questo senso acquisisce una certa importanza l'azione della consigliera Laura Corrotti, Fratelli d'Italia, presidente della commissione politiche abitative alla Pisana. Il 2 aprile, infatti, ha scritto tre distinte lettere a Roma Capitale, Ater Roma e Ater della provincia. I destinatari sono Roberto Gualtieri, Tobia Zevi, il commissario dell'Ater capitolina Orazio Campo, la sua direttrice "ad interim" Edmonda Rolli, il commissario dell'Ater provinciale Giuseppe Zaccariello e il suo direttore Remo Pisani. "Quanti alloggi avete a disposizione? Quanti ne avete già assegnati per emergenza abitativa?". Due semplici domande, alle quali i diretti interessati dovranno rispondere in audizione nelle prossime settimane. Una data non c'è, ma il tempo corre e non potrà essere troppo in là.

I precedenti storici

Alla base delle richieste dell'esponente della maggioranza di centrodestra alla Pisana c'è un precedente storico. Ogni volta che il Comune ha dovuto sgomberare periferie e borghetti di inizio '900 per fare spazio a strade e ferrovie, le famiglie - non senza difficoltà - sono state ricollocate in alloggi Erp. Per esempio le famiglie di Vigna Mangani, borghetto degli anni '30, demolito in parte per far spazio al potenziamento della stazione Tiburtina. Negli anni '80 l'amministrazione risolveva così le necessità di sviluppo. Quindi, se chi è stato sgomberato per fare la Tangenziale Est e trasferito a Monterotondo in alloggi costruiti nell'ambito del progetto INA-Casa, ora si trova in emergenza perché sotto sfratto in una casa finita all'asta, è un problema di cui deve farsi totalmente carico il Comune.

Il ruolo delle Ater

La mossa del partito che comanda alla Pisana ha fatto allertare qualcuno in Campidoglio. L'8 aprile era stato fissato un incontro tra i consiglieri Paolo Ciani (Demos) e Yuri Trombetti (Pd) e gli inquilini di Monterotondo. Proprio il 2 aprile pomeriggio è stato anticipato a venerdì 5. I diretti interessati si aspettano novità concrete. E dietro le lettere di Corrotti alle Ater leggono uno spiraglio ancor migliore di una casa popolare: la possibilità di restare dove sono. Sarebbe possibile qualora Francesco Rocca, presidente della Regione, decidesse di mettere in condizioni le due aziende territoriali coinvolte (Roma e provincia) di acquisire gli alloggi di Monterotondo, riassegnandoli a chi già ci vive da fine anni '70. Una svolta remota, ma plausibile.