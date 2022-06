Giocare d'anticipo e fare leva sui proprietari: così il comune lavora per tamponare gli sfratti

La pressione dei movimenti per il diritto all'abitare e dei sindacati sull'amministrazione comunale per garantire una casa a tutti non allenta, considerato anche quanto successo il 30 maggio a Ostiense. Per questo, l'incontro organizzato dall'assessore Zevi, che si è tenuto mercoledì 1 giugno in prefettura, assume i contorni di un passo in avanti, ancora piccolo, ma significativo rispetto all'obiettivo di evitare che famiglie estremamente vulnerabili finiscano in strada.

Presenti a palazzo Valentini, oltre al padrone di casa Matteo Piantedosi e all'assessore al patrimonio e alla casa, l'assessora alle politiche sociali Barbara Funari, i consiglieri Nella Converti, Yuri Trombetti e Alessandro Luparelli, tre di quelli che nel centrosinistra più si stanno spendendo, con mozioni e dichiarazioni, per evitare che la lunga lista di sfratti post-pandemia diventi una tragedia sociale. L'incontro è andato bene, raccontano alcuni dei protagonisti.

Bene perché dopo l'iniziale disponibilità del prefetto a trovare una soluzione, espressa già in un precedente faccia a faccia, il titolare di palazzo Valentini ha addirittura messo sul tavolo un'opzione concreta: comunicare all'amministrazione, con circa due mesi di anticipo (ma sui tempi si lavorerà ancora) tutti gli sfratti da eseguire. In tal modo, fanno sapere, la task force guidata da Zevi e di cui faranno parte i consiglieri, i servizi sociali, l'assessora Funari e i municipi, avranno modo di scorrere la lista, individuare le maggiori fragilità e trovare loro una sistemazione.

In alcuni casi si tratterà prima di tutto di capire se la persona sotto sfratto ha già fatto domanda per un alloggio popolare, eventualmente aiutarla a fare domanda e nel frattempo - perché nessuno al comune è sprovveduto a tal punto da pensare che si possa consegnare una casa in due mesi - trovare soluzioni tampone, come per esempio il contributo all'affitto. Nell'eventualità in cui il periodo di preavviso stabilito non dovesse essere sufficiente, sarà l'assessore Zevi a interloquire con Piantedosi, per chiedere ai proprietari di attendere ancora. Un mese, nelle intenzioni di chi sta lavorando al problema. Ma questo capiterà solo esclusivamente con chi versa in condizioni di estrema fragilità, persone che non avrebbero alcuna alternativa alloggiativa. E il comune è convinto che si tratti di non più di una, forse due persone al mese.

In sostanza, più che una graduazione degli sfratti si tratterà di un approccio-tampone a favore di chi è messo peggio. Un tentativo innanzitutto di anticipare le mosse degli ufficiali giudiziari e in seconda battuta di differirle, quando altre soluzioni non esistono.

Zevi: "Non possiamo lasciare le famiglie in strada"

"Vorrei ringraziare i consiglieri comunali che hanno posto con forza questo tema - fa sapere a RomaToday l'assessore Zevi -, e il prefetto per aver accettato la mia proposta di incontro. Nel rispetto della legge stiamo provando a fare una cosa semplice: individuare in anticipo i casi di fragilità per evitare di trovarci senza strumenti al momento dello sfratto. Grazie alla comunicazione efficace tra l'Unep, la prefettura, Roma Capitale e i municipi, insieme alla mia collega Barbara Funari riusciremo ad attivare in tempo i servizi sociali e le soluzioni abitative per tutti coloro che dopo lo sfratto non riescono a stare sul mercato e che non possiamo certo lasciare per strada".