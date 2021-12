Sfratti, approvata un'altra mozione per bloccarli

Ancora una presa di posizione da parte del consiglio di Roma Capitale sul tema degli sfratti. Il 28 dicembre, infatti, è passata con 28 voti favorevoli una mozione firmata dai consiglieri di Sinistra Civica Ecologista Michela Cicculli e Alessandro Luparelli, nella quale si chiede "che venga promossa con urgenza ogni azione necessaria per richiedere a Governo e Prefetto lo stop temporaneo degli sfratti per emergenza freddo".

La proroga di Zevi e la mozione anti-sfratti

L'atto arriva a 4 giorni dall'annuncio dell'assessore alla casa e alle politiche abitative, Tobia Zevi, sull'intesa raggiunta con il prefetto Matteo Piantedosi per sospendere le esecuzioni fino al 7 gennaio e l'intenzione di aprire un tavolo di confronto che coinvolga anche Regione, Ater e parti sociali per una soluzione a lungo termine. Il 9 dicembre, inoltre, con 27 voti a favore era già stata approvata un'altra mozione, in quel caso firmata anche da Pd, Demos e Roma Futura, nella quale si impegnava Zevi a richiedere un tavolo con il Prefetto per la graduazione degli sfratti e l'interruzione dell'utilizzo della forza pubblica per le esecuzioni delle ordinanze.

"Pandemia e freddo, non si può sfrattare la gente"

“La questione del diritto all’abitare è molto delicata e ha bisogno di decisioni immediate - dichiarano Cicculli e Luparelli - . Siamo in un periodo complicato di emergenza sanitaria, nel pieno della stagione invernale con temperature in calo e non si può dare seguito ai 4mila sfratti che sono in programma. Dal 2008 al 2021 i senza fissa dimora si sono raddoppiati passando da 8mila a 16mila casi. Una città che ha cura dei più fragili deve mettersi una mano sulla coscienza e farsi carico del disagio sociale ed economico che vivono tante famiglie in procinto di essere mandate via, soprattutto se in quei nuclei ci sono bambini, anziani".

Le soluzioni: più fondi per l'emergenza abitativa

Le soluzioni, quindi, sono sempre le stesse: fornire ulteriori alloggi popolari, recuperare gli immobili pubblici in disuso "attraverso i fondi del Pnrr, i fondi strutturali della Regione e qualsiasi altra risorsa disponibile evitando di consumare altro suolo". Infine, Sinistra Civica Ecologista chiede al sindaco Gualtieri "che si individui in sede di bilancio un centro di costo per dare avvio all'Agenzia Casa e all'Osservatorio Casa previsto nelle linee programmatiche".