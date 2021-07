Sfratti, stop al blocco dal 1 luglio: a Roma da subito 4500 esecuzioni

Da oggi, 1 luglio 2021, si riparte con gli sfratti per morosità, il numero più consistente. Sulle scrivanie degli ufficiali giudiziari e dei commissariati di polizia è già pronto un elenco di 4500 famiglie, dato riferito ai sindacati degli inquilini dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi. Un numero che si riferisce solo alle famiglie che per prime rischiano di finire per strada: quelle in difficoltà con il pagamento dell’affitto prima della pandemia.

Per tutti gli altri sono stati previsti degli scaglioni: 30 settembre 2021 per chi è stato messo sotto sfratto nella prima fase dell’emergenza sanitaria, 31 dicembre 2021 per i più recenti. Riguardo a questa seconda ondata di sfratti, come fa sapere Unione Inquilini di Roma, non ci sono numeri ufficiali. “Sappiamo solo che a settembre 2020 sono state 500 le richieste di sfratti ogni settimana. Anche se non sappiamo quante di queste sono proseguite, si tratta di un dato allarmante”, denuncia Silvia Paoluzzi. Tutti i sindacati degli inquilini sono concordi: "Sarà una bomba sociale".

Per comprendere quanto la pandemia ha messo in difficoltà le famiglie con il pagamento dei canoni, basta il numero delle richieste di bonus affitto presentate agli uffici del Campidoglio: 50mila, pari a circa un terzo di tutte le famiglie che nella Capitale vivono in affitti a libero mercato.

La precarietà abitativa dovuta agli sfratti per morosità era già alta prima della pandemia. Tra il 2006 e il 2016 a Roma sono stati emesse oltre 70mila sentenze di sfratto, di queste 54.111 per morosità. Oltre 27mila gli sfratti eseguiti: oltre sette famiglie al giorno sono state costrette a uscire di casa con la forza pubblica. Questi dati sono continuati anche negli anni successivi: 4754 richieste di sfratto per morosità nel 2017, 4457 nel 2018, 4192 nel 2019. Quelli eseguiti nei tre anni prima della pandemia sono stati 6577: quasi sei famiglie al giorno. Ora Roma attende una nuova ondata.