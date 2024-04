Sfrattati di Monterotondo, la Regione mette Zevi all'angolo: "Compri le case, gliele gestiamo noi"

Per mesi sulla questione delle famiglie sotto sfratto a Monterotondo, inquiline di appartamenti affittati al Comune di Roma a partire da metà anni '70, il pallino è stato in mano all'assessorato patrimonio e ad alcuni esponenti della maggioranza capitolina, in particolare il dem Yuri Trombetti e Paolo Ciani di Demos. Adesso il caso è stato preso "d'imperio" dalla destra che governa la Regione Lazio, che nell'ultima commissione politiche abitative guidata da Laura Corrotti ha messo all'angolo l'interlocutore: "Le case devono comprarle loro".

Le case Erp di Monterotondo all'asta

Il fatto è ormai noto, RomaToday lo segue assiduamente dal giugno 2023: 90 nuclei familiari che vivono su via Salaria a Monterotondo, in case costruite con fondi pubblici statali poi passate ai privati, sono sotto sfratto perché la proprietà è fallita e il curatore le ha messe all'asta. Vivono lì da metà anni '70, spostati dal Fosso di Sant'Agnese perché l'amministrazione del tempo doveva costruire la Tangenziale Est. Sono affittuari del Comune. Da venti anni, però, il Comune è diventato "occupante" alla scadenza dell'accordo con la proprietà e paga un'indennità, quasi 700mila euro l'anno. Ora che il tribunale ha stabilito la messa all'incanto degli immobili (tre sono stati già venduti), le famiglie si trovano davanti all'obbligo di andare altrove. Anche anziani e disabili.

Entra in gioco la destra regionale

Roma Capitale ha più volte espresso la propria posizione: le case non verranno comprare per essere trasformate definitivamente in patrimonio Erp. Sì al supporto per l'accensione di mutui e al trasferimento in altri alloggi popolari, fuori dal territorio di Monterotondo. Ma non altro. Ora, con l'intervento a gamba tesa di Fratelli d'Italia, che il 12 aprile ha svolto un sopralluogo insieme all'Ater di Roma e della provincia, le carte sul tavolo stanno cambiando. Anche se la soluzione non sembra vicinissima e restano delle grosse criticità.

Quaranta famiglie non si muovono

Durante la commissione del 15 aprile, il quadro della situazione è stato aggiornato: di 87 appartamenti esistenti, al netto di alcuni rimasti vuoti, ce ne sono 25 che potrebbero essere acquistati dagli inquilini (ovviamente non all'asta, che andrebbe sospesa), altri 15 si sono detti disposti a trasferirsi in un alloggio popolare a Roma (con Ater che ha dato disponibilità per una decina di alloggi). Una quarantina, però, per vari motivi non possono (e non vogliono) spostarsi. Sono prevalentemente anziani che da cinquant'anni vivono a Monterotondo, hanno figli e nipoti a pochi chilometri di distanza e hanno strutturato l'intera esistenza in quel territorio: "Innanzitutto il tribunale e il curatore fallimentare devono bloccare gli sfratti - spiega Corrotti - e su questo c'è accordo tra tutte le istituzioni intervenute in commissione. Anche perché c'è un numero importante di inquilini disposti a comprare. Dopodiché la Regione, i comuni di Roma e Monterotondo e le Ater si incontreranno in maniera permanente per trovare una soluzione". Ma qui verrà il difficile.

Corrotti (FdI): "Roma deve comprare gli alloggi, li gestiamo noi"

L'assessore Zevi non vuole comprare le case, lo ha ribadito per l'ennesima volta, mettendo sul tavolo anche le difficoltà nel gestire quelle che, in provincia, già sono di proprietà del Campidoglio: circa 2mila. A questo punto, però, la destra regionale vuole togliere di mezzo una delle "scuse" del Comune: "Partendo dal presupposto che quelle sono case per cui Roma ha pagato fior di quattrini di indennità d'occupazione - spiega Corrotti a RomaToday - e che la Regione non può comprarle, se lo fanno loro a quel punto già ci siamo resi disponibili, con l'accordo di Ater, a occuparci della gestione". Una partnership che sbloccherebbe una situazione bloccata e sulla quale Zevi potrebbe godere anche dell'appoggio di una parte della maggioranza capitolina. Uno di quelli che spingeva per l'acquisto delle case, agli inizi della vicenda, era proprio il presidente della commissione capitolina patrimonio, Yuri Trombetti. Ora la palla è nel campo dei "nemici" della destra, ma il risultato potrebbe essere lo stesso.