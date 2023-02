Che rabbia questo PD che pensa solo a sé stesso e mai alla collettività Lo sfogo di Valerio Carocci, presidente della Fondazione Piccolo America, dopo la "sconfitta epocale" del centrosinistra

Ogni riflessione e valutazione non può che ammettere una sconfitta epocale, sia del centrosinistra che del M5S. Aggrapparsi ai pochi voti del PD rimasti "costanti" è un gesto miope, disperato ed egoista. Il tema vero di queste elezioni regionali è che, consapevoli di cosa sarebbe successo, ogni candidato del centrosinistra si è preoccupato solo di essere eletto in opposizione, pensando solo a poltrona e stipendio. In pochi hanno lavorato per vincere come coalizione.

Il tutto senza nemmeno porsi il problema di dedicare il tempo - non dico per vocazione, ma almeno per utilità - alle realtà sociali, ambientali, sportive, museali affinché a queste negli anni - nelle more del sistema normativo - venisse data la possibilità di proseguire il lavoro svolto con bandi pubblici triennali, che ne avrebbero agevolato l'evoluzione e crescita, conferendo inoltre disponibilità di assunzione di nuovi dipendenti. Era stato costruito un ampio modello culturale da Torno Subito, Vitamina G, Scuola Volontè, Officina Pasolini e molti altri progetti. Si vede però che nel PD è più importante poter dire "avete visto che, senza di noi, tutto va male" piuttosto che guardare oltre, lavorare al benessere dei territori, garantire continuità anche quando non si governa.

D'altronde svendere il patrimonio delle case popolari ATER senza nessun diritto di prelazione ai giovani per la prima casa, con ISEE basso per uso esclusivamente residenziale, ma anzi consentire l’acquisto allo stesso identico prezzo a società per case vacanze, fa capire quanto si voglia combattere la gentrificazione e, appunto, garantire l’accesso alla prima casa. Per non parlare di diritto alla casa. Mi auguro che i dirigenti del partito si ritrovino anche loro a vivere nei nostri quartieri dormitorio, mentre le società per turisti a cui hanno svenduto le case popolari (incluse quelle del centro storico), si godono i profitti sulla pelle della nostra città. Capirebbero? Chissà. Mi ricordo sempre con affetto l'intervista di Stefano Capellini e Walter Tocci, che tornava con l'autobus dal Campidoglio a Colli Aniene.

Complimenti anche a chi ha preferito anche riesumare personaggi speranzosamente spariti della politica romana, pur di avere una manciata di voti in più. Per volersi del bene dovrebbero avere le forze, il coraggio e la serietà di farne a meno. Quanto meno per sincero senso del pudore. E non pensate, vi prego, che ottenere il 20% di consensi circa, su un tasso di astensionismo del 62%, sia una motivazione valida per rimanere in vita come partito. Bensì è la fine per la quale molti dovrebbero capire che forse, piuttosto che giocare a pallone in squadra, dovrebbero andare in piscina, con i braccioli arancioni. Sarebbero più coerenti. Fermarsi lì, consapevoli che pensano solo a loro stessi, difficilmente alla collettività.

Scrivo queste righe dopo 12 anni di frustrazione, dopo aver invitato chiunque a votare, come in famiglia mi hanno insegnato, prima ancora che in qualunque realtà politica. Per noi che spesso o talvolta abbiamo accettato il voto utile, come ricatto per paura dell’arrivo delle destre, questo è il capolinea della speranza che la nostra classe dirigente progressista si meriti una qualche fiducia. C’è bisogno di un cambiamento più che radicale. Vorrei lasciare ai miei figli un mondo migliore di come l'ho trovato. Ma temo che prima o poi saremo costretti ad andare via, in troppi.