Una sfilata di moda ai Mercati di Traiano: in passarella i capi confezionati da 20 studenti

Il 22 settembre prossimo, presso i Mercati di Traiano, si terrà una sfilata di moda del corso “Fashion design” dell’Accademia delle Belle Arti di Roma.

La sfilata del 22 settembre

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Roma Capitale, porta sulla passarella i capi disegnati dai migliori studenti. Sono stati precedentemente selezionati attraverso un contest interno all’Accademia e prevede un percorso di elaborazione degli abiti in circa 8 mesi. “Ogni studente avrà la possibilità di presentare una capsule collection di 5, 6 capi, ciascuna caratterizzata da una nuova e innovativa visione della moda, con l’esaltazione del fatto a mano come identità espressiva e culturale di ciascuno dei giovani stilisti” ha spiegato Mariano Angelucci, il presidente della commissione turismo e moda del comune.

La moda a Roma

Stando ai dati più recenti pubblicati dalla Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), il fatturato per il settore - secondo solo al settore ricettivo e a quello turistico - nell’anno 2021 resta ancora al di sotto del livello del 2019. La moda, nel nostro Paese, impiega quasi 600mila lavoratori, e altrettante ne coinvolge attraverso il commercio e il settore terziario – ha fatto sapere Angelucci – la nostra città, inoltre, ha avuto una grande tradizione in questo settore avendo dato i natali ad alcune tra le maison più importanti nel panorama del Made in Italy: solo per citarne alcune, pensiamo Valentino, Fendi, Balestra o Gattinoni. Negli anni questa centralità si è persa e per questo motivo la nostra amministrazione è impegnata in prima linea per il rilancio”.

Alla sfilata, che ha come ospite d’onore Anna Fendi, è possibile assistere prenotando i posti disponibili, fino ad esaurimento. Per farlo occorre inviare una mail dal 14 al 19 settembre all’indirizzo: prenota@abaroma.it.

La moda nelle scuole

Sempre nel settore della moda, tra ottobre e novembre verranno coinvolti anche altri studenti. Sono quelli di due scuole della periferia: l’istituto comprensivo “Pertini-Falcone” di Via Lentini nel quartiere di Torre Maura, che al suo interno vanta un indirizzo in “industria artigianato e moda”. L’altro I.C. è di Via Poppea Sabina nel quartiere di Casal Monastero. Le due scuole organizzano un evento, in collaborazione con il comune, rispettivamente il 27 ottobre ed il 17 novembre. Questi due appuntamenti, ha chiarito Angelucci “prevedono una sfilata di abiti realizzati dagli studenti degli istituti coinvolti e un’esposizione di modelli statici realizzati dagli studenti del corso di Fashion design dell’Accademia delle Belle Arti di Roma”. Saranno affiancati da pannelli espositivi che descrivono le fasi di realizzazione dei capi.