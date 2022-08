Stop al limite di due suini per rifugio, festeggiano gli ambientalisti: "Utile anche per la Sfattoria"

Bisogna aspettare il 12 settembre per conoscere quale sarà il destino dei 130 animali, tra maiali e cinghiali, che sono presenti nella Sfattoria. Il futuro di questi suini, però, appare in netto miglioramento rispetto alla situazione che si era andata definendo all’inizio del mese.

La peste suina ed il futuro degli ungulati

Il ministero della salute, con una nota firmata dalla direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, ha chiarito meglio quali siano le disposizioni sul controllo e la prevenzione della peste suina cui anche la Asl Rm1, quella territorialmente competente per la Sfattoria, dovrà attenersi.

“Si tratta di un chiarimento necessario anche in vista delle prossime udienze riguardanti la Sfattoria, vicenda che ci vede sin dal primo giorno al fianco degli animali lì ospitati, e che accogliamo con gioia”, ha commentato il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. A fianco del rifugio di via Arcore, a Roma Nord, erano scese in campo associazioni animaliste e semplici cittadini. In trentamila avevano sottoscritto una petizione con cui si chiedeva di non procedere al temuto abbattimento dei capi presenti. Abbattimento inizialmente contemplato come misura per prevenire la diffusione della peste suina africana, il virus che ha colpito anche gli ungulati del Lazio.

La precisazione del ministero

Nel documento firmato dal ministero si legge che “con riferimento al dispositivo in oggetto, si chiarisce che lo stesso è applicabile esclusivamente a quelle situazioni in cui privati cittadini tengono presso le proprie residenze o abitazioni private fino a un massimo di due suini per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti. Pertanto le disposizioni contenute nel provvedimento citato non sono applicabili a rifugi per animali, né ad altre situazioni in cui gli animali sono tenuti per scopo ricreativo, dimostrativo, culturale e altro”. In altre parole le previste per il controllo e la prevenzione, tra cui l’eventuale abbattimento, non si applicano per gli ospiti dei rifugi.

“Di certo – ha commentato Massimo Camparotto, il numero uno di Oipa – la battaglia giudiziaria per la salvezza dei circa 130 suidi del rifugio non è ancora vinta, ma confidiamo che questo chiarimento del Ministero possa aiutare la causa di chi vuole vedere la conclusione di questa triste vicenda con gli animali in vita”.