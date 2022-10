Sfattoria degli ultimi, il Tar ferma gli abbattimenti: maiali e cinghiali sono salvi

Esultano gli animalisti e con loro gli operatori della “Sfattoria degli ultimi”. La decisione di abbattere cinghiali e maiali presenti nel rifugio di via Arcore per contrastare la peste suina africana, non è più valida.

La sentenza del Tar

La Sezione Terza quater del Tar del Lazio, con la sentenza numero 12862 depositata nella giornata del 10 ottobre, ha accolto il ricorso della “Sfattoria degli ultimi” annullando di fatto l’ordine della Asl Rm1 che, lo scorso 8 agosto, aveva disposto la soppressione dei suidi ospitati nel rifugio. Una decisione che, il Tar del Lazio, ha ritenuto illegittima in quanto la Asl avrebbe dovuto previamente valutare la possibilità di riconoscere alla struttura una deroga (all'abbattimento) giustificata dal fatto che essa è destinata concretamente a “rifugio per animali in difficoltà”, considerando anche il possibile “elevato valore culturale o educativo ai sensi dell'articolo 13 del regolamento delegato UE 2020/687”.

Maiali e cinghiali che rischiavano l'abbattimento

In via Arcore, sono presenti oltre 130 suidi. Si tratta di maiali salvati da condizioni di maltrattamento e cinghiali che sono stati catturati in contesto urbano per i quali, in alternativa, il protocollo in vigore prevede l’abbattimento. Ed una fine analoga, ma secondo quanto disposto dalla Asl Rm1 per elettroshock, avrebbero dovuto fare questi animali. Perché, nonostante fossero tutti sani, la Sfattoria si trova in un’area che, l’ordinanza sulla peste suina africana, definisce una zona rossa. Tuttavia la normativa sulla Psa non prevede la soppressione degli animali che non sono destinati alla produzione di alimenti. Una condizione che accomuna tutti gli ospiti del rifugio di via Arcore.

La deroga ignorata

A supporto della posizione della Asl Rm1, era intervenuto il parere del ministero del commissario straordinario della peste suina, contrario al riconoscimento della deroga che la Sfattoria degli ultimi aveva richiesto, per essere appunto un rifugio per animali. Tuttavia questo parere, secondo il Tar, “non è supportato da un'adeguata istruttoria e non è correttamente motivato". L'Asl, pertanto, dovrà riesaminare la situazione dopo avere effettuato gli approfondimenti ritenuti necessari dal Tar, come si legge nella sentenza. Tar che già lo scorso agosto, su richiesta della Sfattoria, aveva disposto in via cautelare la sospensione degli abbattimenti previsti.

Artisti e cittadini a favore della Sfattoria

A sostegno degli animali presenti nel rifugio, si erano schierati artisti e semplici cittadini. La rapper Valentina Rubini aveva anche dedicato alla Sfattoria un suo testo, mentre il trapper Emanuele Signorino aveva manifestato la propria solidarietà, presentandosi con la sua cagnolina Maili in via Arcore. Altre 200mila persone, invece, avevano sottoscritto la petizione con cui veniva chiesto di bloccare gli abbattimenti previsti. Per tutte queste persone, la sentenza del Tar, rapprenta una vittoria.

“È una sentenza di grande rilevanza, costituzionale ed europea, che dovrebbe indurre le amministrazioni pubbliche a considerare con la dovuta attenzione i provvedimenti che riguardano gli animali” ha commentato l’avvocato Giuseppe Calamo, dello Studio Curtis Mallet Prevost Colt & Mosle LL, che ha seguito il ricorso ad adiuvandum presentato da Enpa, Leal, Leidaa, Lndc, Oipa, e Tda. Il legale, che rappresenta le associazioni animaliste nella controversia, ha sottolineato il fatto che sia stato “considerato illegittimo un ordine di abbattimento indiscriminato, perché l’autorità competente avrebbe dovuto previamente valutare la possibilità di riconoscere alla struttura una deroga giustificata dal fatto di essere 'rifugio per animali in difficoltà' ”.