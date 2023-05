Sfalcio e diserbo, cresce il malcontento: tra i municipi c’è chi restituisce le aree verdi al Campidoglio

La città continua a somigliare ad una giungla. L’erba alta prosegue infatti la sua crescita incontrastata sui marciapiedi e nelle aree verdi. Due fenomeni che hanno origine diversa, perché differenti sono i bandi da cui dipende la relativa manutenzione. Ma nel complesso restituiscono l’immagine d’una città che fatica a gestire il suo verde pubblico.

Lo sfalcio dei giardini municipali

La decisione di consegnare ai municipi parchi e giardini al di sotto dei 20mila metri quadrati, il primo importante provvedimento preso nell’ottica del decentramento amministrativo, non si sta rivelando efficace. Al punto da spingere alcuni amministratori locali a contestare, se non il provvedimento in sé, almeno la modalità con cui è stato messo in pratica.

Le aree verdi riconsegnate al Comune

“E’ stato disatteso l’accordo preso dal Comune per la gestione delle aree verdi sotto i 2 ettari. Nell'accordo avevamo fatto scrivere che non saremmo stati in grado di gestirle prima di giugno, perché ci vuole tempo per preparare le gare e per affidarle. Invece il dipartimento comunale ci ha imposto di prendercene cura da aprile” ha spiegato la presidente del municipio I Lorenza Bonaccorsi. Risultato? Sono state rispedite al mittente. “Abbiamo deciso di ridarle al dipartimento per un paio di mesi perché, come avevamo detto, noi non possiamo farcene carico”.

L’ente di prossimità, che per 129 aree aveva ricevuto 536mila euro, ha cercato anche delle sponsorizzazioni. Privati, cooperative, associazioni, interessate a garantire la manutenzione dei giardini che, per effetto del decentramento amministrativo, avrebbero dovuto essere gestiti dal municipio. “E’ una cosa che facciamo in parallelo” ha spiegato Bonaccorsi e dimostra, una volta di più, che l’ente di prossimità non è in grado di far fronte alla cura di questi giardini. “Da novembre siamo in emergenza perché, tra le figure che mancano nel nostro organico, spicca anche l’assenza d’un funzionario del verde”.

Poche risorse per il diserbo

Alle aree verdi che non si riesce a gestire, per assenza di personale, si sommano poi i marciapiedi che non si riesce a tenere in condizioni decorose. E questa è una questione che si osserva in tutta la città e che lo stesso Campidoglio ha recentemente riconosciuto ed imputato ad un accordo quadro ereditato dalla precedente amministrazione che, però, sarà operativo anche nel 2024. I municipi però rimarcano soprattutto la scarsità di risorse. Nel VII municipio è stato necessario chiedere un’integrazione ai 130mila euro che erano stati inizialmente assegnati. In III municipio l’amministrazione conta sul Campidoglio epr integrare i 91mila euro ricevuti dal comune per il diserbo. In municipio I la somma è stata ancora più esigua: “Abbiamo ricevuto 47mila euro per 600 km di strade e marciapiedi” ha ricordato Bonaccorsi.

La governance del verde da riorganizzare

Il diserbo, fino al 2020 garantito direttamente da Ama, è una cartina di tornasole d’una manutenzione del verde che, il decentramento, non sta risolvendo. E quest chiama evidentemente in causa anche lo sfalcio dei giardini. “La gestione del verde va completamente ripensata” ha rimarcato Bonaccorsi, che non punta l’indice solo sullo scarso apporto economico. “Non capisco perché il comune abbia un dipartimento lavori pubblici ed uno dedicato all’ambiente, mentre i municipi debbano disporre di un’unica direzione tecnica che assomma competenze che vanno dall’edilizia scolastica, alle strade, fino al verde pubblico– ha ribadito Bonaccorsi – la governance del verde va completamente riorganizzata”. Nel frattempo il comune può riprendersi i 267mila metri quadrati di parchi, giardini ed aiuole che, con troppo ottimismo, aveva pensato di poter far gestire al municipio del centro.