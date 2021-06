Campidoglio, nuovi trattori per la cura del verde: “Investiamo sul Servizio Giardini”

Nuovi trattori per garantire lo sfalcio delle aree verdi comunali. Gli operatori del Servizio Giardini possono disporre adesso d’un numero più consistente di mezzi. Sono quattordici in tutto, quelli appena consegnati. Vale a dire quindi quasi uno per ciascun municipio.

I nuovi acquisti

I nuovi trattori sono completi di trinciatrici per la rasatura dei prati. E sono stati acquistati “insieme a 2 piattaforme aeree per le operazioni in quota con un investimento di circa 500mila euro”. ha fatto sapere la Sindaca. I nuovi innesti consentono pertanto di fare un altro passo avanti, è stato sottolineato verso “il potenziamento del Servizio Giardini capitolino”.

I fondi investiti

Le nuove macchine infatti, ha sottolineato la prima cittadina, “si aggiungono agli autocarri, alle trinciatrici e a una serie di attrezzature che abbiamo acquistato nei mesi scorsi per permettere ai nostri operatori di poter lavorare in modo adeguato ed efficiente”. In tutto il campidoglio fa sapere di avere investito “oltre 2 milioni di euro per equipaggiare il Servizio Giardini con una dotazione mai avuta prima”.

La ricostruzione del Servizio Giardini

Insieme ai trattori ed agli altri macchinari, nel corso degli ultimi anni sono stati assunti anche nuovi operatori, destinati alla cura dei tanti parchi e giardini di cui è ricca la Capitale. Sommati raggiungono la superficie di 415mila metri quadrati. E rendono Roma una delle città più verdi d'Europa. Un patrimonio che, per l'amministrazione, rappresenta anche un importante onere. “Stiamo ricostituendo un servizio nevralgico per la manutenzione del verde urbano, un tassello fondamentale della strategia complessiva di rigenerazione e cura del nostro patrimonio ambientale” ha concluso la sindaca.