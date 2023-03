Rocca: "Un nuovo patto di fiducia tra i pazienti oncologici e il sistema sanitario"

Prevenzione e pari opportunità all’interno della regione per l’accesso al sistema sanitario sono i cardini intorno cui ruota l’azione politica di Francesco Rocca. Il governatore della Regione Lazio ha presentato parte dei suoi obiettivi in occasione della Settimana della prevenzione oncologica che si celebra dal 18 al 26 marzo. “La prevenzione, soprattutto in ambito oncologico, è fondamentale per contrastare le neoplasie, fra le prime cause di morte nel nostro Paese” ha detto Rocca.

Durante gli ultimi anni, a causa dello scoppio della pandemia e dell’accesso limitato alle strutture ospedaliere e sanitarie, i controlli per la prevenzione sono diminuiti ma ‘la prevenzione salva la vita’ ha sottolineato il governatore della Regione: “Giornate come quelle che ricordiamo in questi giorni, anche in collaborazione con importanti associazioni del Terzo Settore – penso, ad esempio, alla “Lilt” – rappresentano un'occasione preziosa”. “Prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico dei pazienti dovranno essere processi sempre più rapidi e semplici. In questo senso, lavoreremo per la digitalizzazione dei processi, snellendo una burocrazia che i pazienti oncologici non possono permettersi” ha spiegato.

Sulle intenzioni della Regione – ricordiamo che Rocca ha tenuto per sé la delega alla Sanità – il presidente ha detto: “L’intensificazione e l’aumento della platea per gli screening e la prevenzione terziaria, migliorando il follow-up per evitare il rischio di recidive, saranno le priorità della Giunta che presiedo. Abbiamo il dovere morale di eliminare disuguaglianze e disomogeneità all’interno della Regione, consentendo ai nostri concittadini delle province del Lazio di avere pari opportunità nell'accesso alla prevenzione e alle cure oncologiche”. Ha concluso: “Una grande sinergia fra strutture sanitarie, universitarie, medicina del territorio, associazioni, volontariato e istituzioni, sarà alla base di un nuovo patto di fiducia fra il sistema sanitario regionale e il malato oncologico”.