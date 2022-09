Bus gratis e non solo: così Roma aderisce alla settimana della mobilità

Roma aderisce alla settimana europea della mobilità promossa dalla commissione europea e organizza una serie di iniziative in tutti i municipi con oltre 50 iniziative. Dai mezzi Atac gratuiti alle pedonalizzazioni, il Campidoglio ha deciso di incentivare il trasporto sostenibile, la mobilità dolce e sensibilizzare i cittadini a limitare l'utilizzo delle auto private.

Sabato 17 settembre i romani potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici Atac, bus, filobus, tram, metro, la ferrovia Termini-Centocelle e ci saranno gadget a tema nelle stazioni Colosseo, Barberini, Policlinico, Spagna e Termini.

Sempre sabato, dalle 9 alle 20.30 via del Corso sarà pedonalizzata tra piazza Venezia e largo Chigi: niente bus, taxi ed ncc nel tratto interessato. Domenica 18 settembre dalle 9 alle 18 chiusa al traffico e ai mezzi pubblici via Appia Antica tra Porta San Sebastiano e via Cecilia Metella.

Per quanto riguarda le scuole, fino al 22 settembre sarà sperimentata la pedonalizzazione temporanea di alcune strade di accesso ai plessi scolastici. Con l'iniziativa "A scuola senza auto" i cittadini saranno invitati ad adottare scelte di mobilità consapevole e sostenibile per gli spostamenti.

Previste poi in tutta Roma iniziative comepasseggiate in bicicletta, incontri divulgativi con i cittadini sulla mobilità sostenibile, eventi ludici per le famiglie, laboratori dedicati ai bambini e flash mob. Durante la conferenza stampa che ha illustrato le iniziative, sono state presentate le linee guida del "Piano di settore per la logistica delle merci" per il quale sarà avviato un processo di condivisione con i principali stakeholder e tutti gli operatori interessati.

“Roma torna protagonista - le parole di Gualtieri - con le iniziative sul tema di quest’anno 'Better connections', che sono in linea con il nostro progetto di rilancio. Una connettività che decliniamo a vari livelli di prossimità, all'interno dei quartieri, per ricomporre le fratture esistenti anche attraverso percorsi pedonali o alternativi al traffico veicolare privato, connettività tra quartieri con il potenziamento del trasporto pubblico e servizi Mobility as a Service, connettività tra Roma e la sua area metropolitana, e con l'Europa e il mondo”.

“La Settimana Europea è un’importante occasione per comunicare l’impegno al cambiamento della città di Roma - aggiunge l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè - , al pari delle grandi capitali europee. L’open day del trasporto pubblico insieme alle due pedonalizzazioni di via del Corso e via Appia Antica, in programma rispettivamente sabato 17 e domenica 18, sono le più rilevanti tra le molte iniziative che realizzeremo per incentivare la mobilità dolce, pedonale e ciclabile, e l’uso del trasporto pubblico locale".