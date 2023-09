Strade pedonalizzate e percorsi in bicicletta: Roma celebra la settimana europea della mobilità

Il risparmio energetico. E’ questo il filo conduttore degli eventi con i quali Roma celebra la settimana europea della mobilità. Un tema di grande attualità scelto per indurre a una più profonda riflessione sull'importanza di muoversi in modo sostenibile. Soprattutto quando ci si sposta in aree urbane.

Pedonalizzazioni, percorsi ciclopedonali, passeggiate inclusive, biciclettate, pedibus, sperimentazione di strade scolastiche, corsi di sicurezza stradale, convegni, promozione sperimentazione MAAS, iniziative sulla sicurezza stradale. Sono molti gli eventi cittadini che si svolgeranno durante l’intera settimana.

La chiusura dell'Appia Antica

Di particolare rilevanza la chiusura al traffico, domenica 17 settembre, dell'Appia Antica, inclusi i mezzi del trasporto pubblico, da Porta San Sebastiano alla Basilica di San Sebastiano. La strada sarà poi percorribile a piedi e in bicicletta, anche tramite due visite guidate. Si segnala anche l'itinerario storico-artistico Argiletum da Termini alla Casina del Vignola Boccapaduli.

L'impegno del Campidoglio sulla mobilità

"Roma partecipa da protagonista alla settimana europea con tantissime iniziative che si affiancano alle azioni che l'amministrazione sta mettendo in campo per favorire la mobilità alternativa", ha commentato il sindaco, Roberto Gualtieri. "Ce la stiamo mettendo tutta per migliorare il trasporto come abbiamo fatto garantendo i mezzi pubblici sostanzialmente gratuiti agli under 19, lavoriamo anche per contribuire fino in fondo alla lotta contro il cambiamento climatico e alla riduzione delle emissioni, per favorire la transizione energetica".

"All'interno della settimana europea della mobilità - ha spiegato l'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè - si avrà la pedonalizzazione temporanea delle strade di accesso ai plessi scolastici. Una sperimentazione di strade o zone scolastiche senz'auto in occasione del nuovo anno scolastico. La sperimentazione parte da sei plessi nei municipi I, VI, VII e XIV".

"Mobilità, sostenibilità e risparmio energetico sono temi centrali sui quali impegnarci per migliorare la qualità della vita dei cittadini. E’ uno degli obiettivi prioritari che la nostra amministrazione sta cercando di raggiungere con misure e azioni concrete. L’Assemblea capitolina affianca questo percorso virtuoso. Lo abbiamo fatto ad esempio - ha ricordato la presidente dell’Aula, Svetlana Celli - dando il via libera ai fondi per sostenere la tessera Metrebus per gli under 19 che si sta rilevando già una scelta vincente. E’ un’iniziativa che coinvolge i più giovani per promuovere una nuova consapevolezza del trasporto pubblico, della mobilità urbana e del risparmio energetico. Sono certa che con gli eventi e le iniziative della Settimana della mobilità, che interessano diverse zone della città, lanceremo anche da Roma un messaggio prezioso in tale direzione”.

Alla presentazione in Campidoglio sono intervenuti anche Giovanni Zannola, presidente della Commissione Mobilità e Giammarco Palmieri, presidente della Commissione Ambiente. "Quello dei trasporti - ha sottolineato Zannola - è il secondo settore più inquinante in Europa. Attraverso gli eventi organizzati per la settimana della mobilità vogliamo sensibilizzare la popolazione a fare la differenza, ponendo in essere azioni utili a vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici che è la battaglia del nostro tempo". "Il tema del risparmio energetico, filo conduttore delle iniziative di quest'anno - ha aggiunto Palmieri - si sposa con le politiche dell'amministrazione romana, volte a costruire un nuovo rapporto tra i cittadini e l'energia, dal lato dell'utilizzo così come da quello della produzione diffusa, come rappresentato al meglio dal lavoro sulle comunità energetiche".