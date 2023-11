Un’odissea burocratica per salvare un cane abbandonato, arriva l’esposto in procura

Cosa succede quando si trova un cane abbandonato ed in difficoltà per strada? Assofido e Codacons hanno provato a spiegarlo, a partire da un caso reale: il ritrovamento di un setter. Ne emerge un’ “odissea burocratica” con “il solito scaricabarile” e “complicatissimi iter procedurali”. Ma andiamo con ordine.

Il ritrovamento del setter

La vicenda ha preso avvio perché un’attivista dell’associazione Assofido, che è un ente affiliato al Codacons il 20 novembre, alle ore 15, si era imbattuta in un cane abbandonato. Secondo la ricostruzione vagava in via della Giustiniana “spaesato e smarrito in mezzo alla strada, rischiando di essere investito dalle auto di passaggio”. Il setter è stato quindi portato dall’attivista impegnato nella tutela dei diritti degli animali in una clinica della Cassia perché presentava una dermatite acuta, irritazione cutanea, parti del corpo lacerate, e parassiti vari.

Chi diventa responsabile degli animali abbandonati

Nella clinica i veterinari hanno riscontrati la presenza di un microchip che, tuttavia, non ha consentito di rintracciare il proprietario dell’animale visto che, il suo numero di telefono, è risultato essere spento. A quel punto è partita quella che Codacons ha definito “l’assurda procedura prevista dalla legge italiana”. In assenza di un proprietario, del cane assume la custodia temporanea la persona che l’ha trovato, che deve telefonare alla polizia locale per denunciare il fatto. I vigili che ricevono la chiamata raccolgono le generalità di chi ha trovato il cane e girano i relativi dati al veterinario di turno della Asl di zona. Occorre attendere che il veterinario della Asl chiami il custode temporaneo dell’animale e faccia arrivare una ambulanza per portare il cane al canile più vicino per tutti gli accertamenti del caso.

Una procedura disincentivante

Questa lunga procedura impiega ore ad essere completata. Durante questo periodo se l’animale ha urgente bisogno di cure, chi deve sostenerne i costi? La persona che lo ha trovato e che, di conseguenza, ne ha assunto, volente o meno, la momentanea custodia (sempre nel caso che il padrone non sia rintracciabile). È “una procedura tortuosa e assurda, che disincentiva i cittadini a salvare animali abbandonati e crea evidenti rischi sul fronte della sicurezza” ha osservato il Codacons. Per questo l’associazione ha deciso di presentare un esposto alla Procura “affinché accerti se nello scaricabarile di responsabilità avvenuto nella giornata del 20 novembre possano celarsi fattispecie penalmente rilevanti”.