Gli alunni con disabilità rischiano di restare senza assistenza: "La Regione fa scaricabarile"

A settembre mancano appena quattro mesi, ma gli studenti con disabilità sensoriali e gli alunni con difficoltà nella comprensione/produzione del linguaggio e le proprie famiglie ancora non sanno se il prossimo anno potranno contare sul servizio Caa (Comunicazione aumentativa alternativa) e in quali modalità. L’allarme è arrivato dalle stesse famiglie ed è legato alla pubblicazione delle linee di indirizzo relative al servizio, erogato finora dalla Regione Lazio. Nel documento cui si annunciano alcune modifiche che hanno messo in allerta prima le famiglie e poi le presidenti delle commissioni capitoline Scuola, Carla Fermariello, e Politiche sociali e della salute, Nella Converti. Modifiche su cui il Comune di Roma ha chiesto chiarimenti, che però non sono mai arrivati.

Il servizio nel caos

A fare il punto, durante una commissione congiunta Scuola-Politiche sociali, è l’assessora alla Scuola Claudia Pratelli: “Le novità non sono positive – spiega -. Abbiamo mandato, con nota protocollata a mia firma, una lettera all’assessore regionale Schiboni per chiedere chiarimenti in merito al servizio, nonché l’apertura di una discussione, ma non abbiamo avuto riscontro di alcun tipo. Abbiamo allora mandato un'altra nota protocollata per chiedere un sollecito. Ma, ancora una volta, nessuna risposta. Gli uffici del Dipartimento Scuola hanno scritto alla competente Direzione generale, ma senza alcun esito. Inoltre sono stati fatti diversi tentativi di contatti telefonici informali, che non hanno avuto risposta. Ci sono stati alcuni contatti informali antecedenti ad aprile che ci dicevano la competenza non sarebbe stata trasferita, ma evidentemente non è così”.

La nota della Regione

Il punto su cui l’assessora chiedeva chiarimenti è una nota relativa alle linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica, anche attraverso la Comunicazione aumentativa alternativa. Non si tratta, in realtà, di un documento recente, in quanto è riferito all’anno scolastico 2023/24 e fa seguito a una determinazione del 6 giugno 2023. “Si specifica – si legge nella nota - che le assegnazioni di intervento di Caa effettuate nell’anno scolastico 2023/2024 non daranno luogo a riconferma nei successivi anni scolastici in quanto la Regione Lazio, proprio in funzione delle proprie competenze e dato atto che è onere dei Comuni garantire l’assistenza per l’autonomia e alla comunicazione personale alle bambine e i bambini dei nidi e della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, intende effettuare una verifica e rivalutazione del servizio integrativo di Caa e non da ultimo valutarne la possibile erogazione solo nell’ambito del ciclo scolastico di istruzione superiore secondaria di secondo grado”. Parole da cui emergono due questioni, che hanno messo in allarme prima le famiglie e poi il Comune di Roma: le assegnazioni non saranno prorogate per il prossimo anno e il servizio dovrà essere a carico dei Comuni. Pratelli cita anche uno scambio informale con Schiboni, in cui l’assessora alla Scuola ha “manifestato l’urgenza di interloquire su questa questione, mi era stata promessa una convocazione a breve, che però non è mai arrivata. Ho dunque interessato il Gabinetto del sindaco, in quanto Roma Capitale si trova in una situazione di grave mancanza di chiarezza”. Il tema riguarda le competenze, ma anche le risorse necessarie a erogare il servizio, sia economiche che organizzative, nel caso fosse confermato che a occuparsene dovrà essere il Comune. “Le risorse non sono state trasferite, quindi di cosa parliamo?” ci tiene a sottolineare la presidente della commissione Scuola, Carla Fermariello. “Senza di queste non saremo in grado di erogare il servizio” rincara Pratelli. Al momento, dunque, quel che è certo è che sul servizio Caa non c’è alcuna certezza: né su chi lo erogherà, né con quali risorse. “Inaccettabile scaricabarile” è il commento di Pratelli in chiusura della commissione.

Fermariello e Converti: “La disabilità non è un pacco da scaricare”

“È grave – sottolineano Fermariello e la presidente della commissione Politiche sociali, Nella Converti - che un’istituzione non risponda a richieste di chiarimento e solleciti, ufficiali, quindi protocollati, inviati da un'altra istituzione. Oltre a trattarsi di uno sgarbo istituzionale questo silenzio fa cadere il principio di leale collaborazione tra istituzioni e mette a rischio un servizio a cui tante famiglie fanno affidamento”. E ancora: “Senza risorse economiche e organizzative la Regione ci sta mettendo nelle condizioni di non erogare questo servizio. Nel passato, proprio attraverso la sperimentazione della Comunicazione Aumentativa e Alternativa la Regione si è distinta per capacità di innovazione e per lungimiranza. Il servizio, vogliamo ricordarlo, poggia su fondi strutturali per cui non esiste ad oggi un trasferimento di risorse alle quali Roma Capitale possa attingere- aggiungono- Inoltre, mancano le Linee Guida: le indicazioni su come erogare il servizio sono fondamentali per garantire prestazioni di qualità perché non si tratta di un servizio qualunque ma di un intervento che richiede formazione e professionalità ben precise, oltre ad un importante lavoro preparatorio”. A breve sarà convocata sul tema una nuova commissione congiunta: “Se la Regione sta facendo la scelta di non continuare ad erogare il servizio – sottolineano Fermariello e Converti - è bene che lo comunichi a tutti i cittadini e le cittadine che attendono una risposta. È tempo che ognuno si prenda le proprie responsabilità”.

Pratelli: "O si danno a Roma Capitale le risorse oppure si tratta del taglio di un servizio di cui la Regione deve assumersi la responsabilità"

A margine della commissione, l'assessora Pratelli torna sulla questione del trasferimento delle risorse, nel caso in cui la competenza dell'erogazione del servizio dovesse, effettivamente, passare a Roma Capitale: "Qualora intendesse affidarlo alla gestione dei comuni è del tutto evidente che occorrerebbe trasferire le necessarie risorse economiche e organizzative in via strutturale e ricorrente sulla base di costi reali e aggiornati - spiega -. La Regione infatti dispone per questo servizio di risorse che non sono nelle disponibilità di Roma Capitale. Altrimenti si tratterebbe di un'operazione di taglio di un servizio addossandone la responsabilità politica su altri". E ancora: "Preme a questo punto anche ricordare che Roma Capitale eroga a più di 9 mila ragazzi e ragazze con disabilità il servizio educativo per il diritto allo studio all'autonomia e all'inclusione scolastica, con un investimento molto significativo di risorse proprie, a fronte del quale riceve un contributo statale assolutamente insufficiente e inadeguato. Altrettanto evidente è che la tempistica con cui si sta conducendo questa vicenda, senza ancora da parte della Regione nessuna comunicazione, trasferimento di fondi o linee guida, produce l’effetto di non mettere i comuni in condizione di assumere tale servizio da settembre 2024. La leale collaborazione tra istituzioni è un principio cardine delle relazioni istituzionali e il protratto silenzio da parte della Regione Lazio, peraltro su un servizio rivolto a persone più fragili, non va certo nella giusta direzione".