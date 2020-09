Il servizio 060606 passa ad aCapo, restano tutti i lavoratori: “Salvi 138 posti”

Lo 060606 passa di mano: dal 1 ottobre ad occuparsi del servizio del Comune di Roma sarà la Cooperativa Sociale Integrata aCapo. Un passaggio indolore per i lavoratori del contact center che da anni fornisce in modo rapido ed efficiente informazioni su tutti gli uffici e i servizi di Roma Capitale: dopo i timori iniziali, resteranno tutti al loro posto. Salvaguardati i livelli occupazionali sia nella sede di Crotone che in quella di Roma.

I lavoratori dello 060606 salvi: "Nessun licenziamento"

“I 107 lavoratori della Abramo CC di Crotone e i 31 di Roma, sottoposti a licenziamento collettivo, verranno assunti dalla Cooperativa con contratto a tempo indeterminato, riconoscimento dell’attuale monte ore e inquadramento all’interno del Contratto Nazionale della Cooperazione Sociale. Le attività continueranno ad essere svolte a Crotone e a Roma” - ha fatto sapere la aCapo.

La coop che gestierà contact center: "Servizio di qualità"

“Si tratta di uno sforzo che la Cooperativa Sociale Integrata aCapo compie consapevole dell’impatto che la perdita di posti di lavoro, in un momento di crisi come questo, provocherebbe sulle famiglie e in particolare sul territorio di Crotone. Siamo convinti - ha dichiarato Roberta Ciancarelli presidente di aCapo - che questa scelta riuscirà a coniugare l’esigenza di offrire un servizio di qualità e la necessità di assicurare un futuro lavorativo alle persone che sino ad oggi hanno lavorato per lo 060606”.