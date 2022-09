Servizi sociali, il Campidoglio cambia le regole per gli appalti: tutte le novità

Cambiano le modalità di indizione per le gare che assegnano la gestione dei servizi sociali del comune di Roma. E' il risultato di un accordo tra l'assessorato capitolino, guidato da Barbara Funari e i sindacati Cgil, Cisl e Uil annunciato oggi, lunedì 12 settembre.

Un nuovo accordo con i sindacati per la gestione dei servizi sociali

Lo scopo è quello di migliorare la qualità dei servizi rivolti agli utenti, tutelare maggiormente i lavoratori e snellire le procedure burocratiche da parte dell'amministrazione pubblica. Un lavoro portato a termine anche grazie alle indicazioni del forum del terzo settore del Lazio, Csv Lazio e Rete dei Numeri Pari.

"Interveniamo sulla qualità del lavoro sociale"

“Intervenire su tutti questi aspetti - spiega l’assessora alle politiche sociali e della salute Funari - significa investire sul buon lavoro sociale e sulla qualità dei servizi rivolti alle persone fragili, per contrastare anche forme di esclusione ed emarginazione. E' necessario un grande cambio di passo che preveda un investimento serio sulle politiche sociali, per garantire maggiore continuità e accessibilità".

Le principali novità introdotte

I punti di maggiore discontinuità rispetto al recente passato sono i seguenti: innanzitutto, nella valutazione dei progetti, la direttiva dell'assessorato chiede che si considerino prioritariamente le proposte che garantiscano l'implementazione della qualità e dell'innovazione nell'erogazione dei servizi senza che questo pesi sulla qualità generale, quindi eliminando le modalità di assegnazione di un punteggio ad eventuali offerte aggiuntive; indicazione a emanare avvisi a costo fisso o che al massimo prevedano il 10% del punteggio della valutazione sull'offerta economica, per evitare vincitori che offrono gli stessi servizi a costi più bassi comprimendo la qualità e il valore del lavoro sociale.

Inoltre, i nuovi bandi e avvisi prevederanno l'introduzione della valutazione di impatto sociale, cosicché l'amministrazione possa valutare quanto il servizio o il progetto incidano socialmente; revisione del sistema sanzionatorio verso chi viola le leggi e le norme contrattuali, oltre che gli standard di qualità, con inserimento di un sistema premiante se vengono incluse persone con disabilità, rispettata la parità di genere e incentivati i giovani. Infine, il nuovo protocollo definisce la necessità di stilare delle linee guida per uniformare le modalità procedurali e la documentazione, in tutti i municipi, per partecipare agli avvisi pubblici oltre che per individuare un uguale approccio sulla documentazione relativa all'anti-corruzione.