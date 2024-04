L’incubo dei servizi anagrafici di Roma. Tra i dipendenti scatta lo stato di agitazione

Sistemi informatici in blocco, atti urgenti da scrivere a mano, certificati impossibili da scaricare e fornire ad un’utenza sempre più indispettita per le inefficienze dell’amministrazione. È caos negli anagrafici del comune di Roma. Così dopo oltre due settimane di disservizi ecco la proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale degli uffici di anagrafe e di stato civile di Roma Capitale. La decisione è stata presa durante l’assemblea sindacale convocata da Usb e Sgb.

Sistema informatico bloccato, uffici in tilt

“La situazione degli uffici risulta paradossale per il recente blocco dei sistemi informatici che perdura da prima di Pasqua e che ancora non sembra aver trovato una soluzione definitiva” scrivono Alessandro Carli di Usb e Maria Regina Silvia Garau di Sgb. “Il personale è costretto alla stesura di alcuni atti a mano e a convivere con difficoltà organizzative tali da costringere i lavoratori ad operare in assenza di direttive precise, privi di una specifica e qualificata formazione, in condizioni di sicurezza spesso messe a repentaglio dall'aggressività di taluni cittadini provati dalle inadempienze e dai ritardi di Roma Capitale riguardo i più elementari diritti sanciti dalle leggi come residenza, stato civile, matrimoni”. Per i sindacalisti si tratta di una situazione particolarmente critica e che, “venendo meno il rispetto dei termini di legge previsti in talune delle procedure, potrebbe sfociare in denunce di rilevanza penale”. Dito puntato anche contro il sistema informatico Sipo, il sistema informatico della popolazione di Roma Capitale che ha sostituito il vecchio Aggior ma che, denunciano i lavoratori, “risulta ancora inadeguato rispetto alle esigenze lavorative del personale”.

La protesta dei dipendenti capitolini

Da qui la protesta. “Il blocco informatico del famoso progetto di digitalizzazione che avrebbe dovuto abbreviare i tempi di lavorazione di tanti servizi, tra cui le residenze, si è trasformato in un incubo fatto di anomalie, penuria di dati certi, mancata integrazione tra i sistemi. La mancanza di una seria e netta presa di responsabilità da parte dell'amministrazione ha completamente mandato in tilt i lavoratori lasciati soli a rispondere alla cittadinanza”.

Le elezioni europee alle porte

Una falla da colmare presto. Già perché a giugno si vota per le elezioni europee e nelle settimane precedenti il lavoro dell’anagrafe è essenziale per la compilazione delle liste elettorali, il rilascio di certificati e tessere. Lo sottolinea anche l’ex assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis: "Dal 24 marzo scorso le pesanti criticità collegate alla piattaforma informatica hanno interessato gli uffici anagrafici e di stato civile di Roma Capitale con l'effetto di aver bloccato tutta una serie di servizi fondamentali per il cittadino come il rilascio di documenti, carte di identità e certificazioni. Da più di 15 giorni, è impossibile, tra le altre cose, effettuare i cambi di residenza, con i dipendenti messi in una condizione di difficoltà di fronte all'utenza. Si tratta di un servizio particolarmente importante, soprattutto in vista dell'oramai prossimo appuntamento elettorale per il rinnovo del Parlamento Europeo. Alle nostre preoccupazioni già ampiamente espresse si aggiunge, oggi, quella di garantire il diritto di voto a tutti i cittadini che da mesi aspettano di cambiare residenza e, dunque, di poter esprimere la propria preferenza nel collegio corretto".