L'ex sindaco di Amatrice Pirozzi passa alla Lega. Salvini: "Partito cresce"

I rumors degli scorsi mesi trovano conferma nell'annuncio ufficiale. L'ex sindaco di Amatrice e consigliere regionale in Lazio Sergio Pirozzi, ufficializza l'adesione alla Lega e diventa capo del neo dipartimento Eventi Emergenziali e Protezione Civile del Carroccio. Presente in conferenza stampa alla Camera Matteo Salvini, che ha dato il benvenuto all'ex sindaco, passato alla Lega dopo aver rotto con Fratelli d'Italia.

"Pirozzi e Amatrice - commenta Salvini - sono l'immagine di un'Italia che, colpita, non molla. Si rialza e riparte. Quella di oggi è una delle immagini della Lega cresce non solo nei sondaggi, che mi interessa men che zero, ma nelle adesioni". E ancora: "Già la prossima settimana Pirozzi parteciperà alla prima riunione degli europarlamentari della Lega che da Bruxelles verranno a Roma perchè siccome ci sono alcune proposte a livello Ue non abbiamo tempo da perdere".

"Da oggi è ufficiale il mio approdo nella Lega. Ringrazio Matteo Salvini e tutte le donne e gli uomini della Lega che in questi mesi hanno ascoltato e recepito (non a chiacchiere) le tematiche di cui mi interesso" ha commentato Pirozzi. "Sarò responsabile del dipartimento Eventi Emergenziali e Protezione Civile, con il quale sottoporremo all’attenzione del governo e dell’Europa temi che sono FONDAMENTALI per il nostro Paese ma che hanno poca risonanza mediatica e scarso interesse elettorale".

"Il 'sindaco coraggio', simbolo di umanità, sofferenza e determinazione delle popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia, sarà vitale non solo per il Lazio, ma soprattutto per accendere finalmente i riflettori sulle emergenze a livello nazionale ed europeo, partendo dalla prevenzione e dagli investimenti necessari per la Protezione civile" affermano il capogruppo Angelo Tripodi e i consiglieri regionali del Lazio della Lega Daniele Giannini, Laura Cartaginese, Pasquale Cicciarelli e Giuseppe Cangemi. "Siamo orgogliosi che il Responsabile nazionale del dipartimento Eventi emergenziali e Protezione civile della Lega sia parte integrante del gruppo consiliare del partito".

Con l'ingresso nel partito di Pirozzi i leghisti si prendono una timida rivincita, dopo la fuga negli ultimi mesi di più esponenti territoriali approdati sulla barca di Giorgia Meloni. Che da tempo, si sa, ha superato Salvini almeno nei sondaggi. Diversi addii, tra cui quello della consigliera regionale Laura Corrotti, figli di un malessere interno al partito esploso con le amministrative di ottobre e il pessimo risultato romano dei leghisti.