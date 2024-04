A Roma la residenza fittizia sarà più facile e veloce

La richiesta per una residenza fittizia, la cosiddetta "via Modesta Valenti", sarà più facile e veloce. La giunta capitolina ha approvato una delibera che stabilisce nuove modalità di presentazione dell'istanza, revocando l'atto di marzo 2017 voluto dalla giunta di Virginia Raggi. Un passo, quest'ultimo, che era stato annunciato a maggio 2022 durante un convegno in Campidoglio.

Nuova delibera per la residenza fittizia

L'iter burocratico per ottenere la residenza in via Modesta Valenti, generalmente assegnata ai senza dimora o a chi si trova a vivere in occupazioni irregolari, ma anche persone vittime di violenza e immigrati richiedenti asilo, sarà più semplice. Lo ha deciso la giunta Gualtieri, in particolare l'assessora alle politiche sociali Barbara Funari e quello al decentramento Andrea Catarci. A differenza di quanto accaduto dal marzo 2017 fino ad oggi, i richiedenti non dovranno più passare prima per un'istruttoria dei servizi sociali.

Sarà un normale cambio di residenza

Non solo. L'altra novità importante è che non sarà più consentito il rifiuto dell'istanza di iscrizione, motivandolo con l'obbligo di cancellare prima la vecchia residenza. In sostanza, la residenza virtuale in via Modesta Valenti sarà considerata al pari di un semplice cambio, come avviene normalmente per migliaia di romane e romani ogni giorno. Grazie alla nuova delibera, che poi passerà in assemblea capitolina, in ognuno dei 15 municipi verranno attivati dei "fermo posta", affinché le persone residenti in via Modesta Valenti possano ricevere la corrispondenza che verrà conservata in archivio per massimo due anni.

Superato l'atto del 2017 della giunta Raggi

Il lavoro di superamento della delibera del marzo 2017 è durato praticamente due anni. E nel giugno 2023 le associazioni che hanno fin da subito spinto per una nuova delibera (da Nonna Roma ad ActionAid fino alla onlus A Buon Diritto) avevano già "strigliato" l'amministrazione chiedendo un veloce cambio di passo. D'altronde l'obbligo di passare per il "nulla osta" dei servizi sociali, prima di poter ottenere la residenza virtuale, rendeva estremamente farraginoso l'iter, allungando di molti mesi le tempistiche. E così migliaia di persone, che ogni giorno vivono senza un tetto a Roma, venivano escluse dall'accesso ai servizi basilari, come per esempio quello sanitario.

Funari-Catarci: "Si riconoscono diritti fondamentali"

“La delibera e le nuove modalità di iscrizione - spiega l’assessora Funari - sono frutto di un lavoro sinergico di confronto anche con la Prefettura, per garantire il diritto effettivo alla residenza in via Modesta Valenti nel rispetto delle esigenze di sicurezza del territorio. Miglioriamo le procedure per l’iscrizione anagrafica nell’indirizzo virtuale, senza più la necessaria intermediazione dei servizi sociali, vincolo procedurale che contraddiceva la normativa nazionale di riferimento. Con le nuove linee programmatiche, previste nella delibera, uniformiamo le modalità di accesso per l’iscrizione in via Modesta Valenti in tutti i Municipi. Non più una concessione ma un diritto per chi, senza dimora, ora potrà accedere anche ad altri diritti che la nostra costituzione riconosce come fondamentali, come quello alla salute, all' istruzione e al welfare”. "È un altro passo in avanti sulla strada del riconoscimento dei diritti fondamentali - aggiunge Catarci - a fasce di popolazione in particolare difficoltà che si aggiunge al lavoro di emersione fatto con la direttiva 1/22 di Gualtieri, con cui altre 3.500 persone 'meritevoli di tutela' e in disagio abitativo hanno avuto la possibilità di ottenere la residenza dove effettivamente vivono".

Converti (Pd): "Così facciamo emergere le persone dall'invisibilità"

"Per ripensare le politiche sociali e sanitarie, programmare i servizi e gli interventi - le parole di Nella Converti, presidente della commissione politiche sociali - non si può certo impedire alle persone di avere la residenza, impedendo l'accesso proprio a quei servizi che vogliamo programmare. Con questo atto, insieme alla deroga all'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi, si permette a persone altrimenti invisibili di avere una tessera sanitaria, di accedere al welfare e aprire conti correnti necessari per stipulare contratti di lavoro. Grazie a Funari e Catarci, agli uffici, ai servizi sociali e agli enti del terzo settore, che in questi anni si sono

battuti per cancellare prassi illegittime e garantire il diritto alla residenza, attraverso un procedimento più giusto ed efficiente, che riconosca a tutte e tutti i diritti fondamentali della nostra Costituzione".

M5S-LcR: "Così si crea il caos e si aiutano i furbetti"

Non plaudono per niente all'iniziativa le consigliere e i consiglieri del M5S e della Civica Raggi: "Le nuove modalità - dicono - rischiano di produrre quel sistema di assoluta anarchia che noi, con una delibera di giunta del 2017, eravamo riusciti a bloccare attraverso il rigoroso controllo dei servizi sociali. Che via Modesta Valenti avesse perso la sua vocazione originaria per diventare una vera e propria 'oasi' fiscale per migliaia di imprese, del resto, era già fatto noto a tutti sin dalle amministrazioni antecedenti alla nostra. Proprio per questo, avevamo approvato una delibera che subordinava l'iscrizione anagrafica all'indirizzo in oggetto a un rigido controllo dei servizi sociali. Un'operazione che aveva dato i suoi frutti e che ora, con la revoca di tale delibera, sarà inspiegabilmente vanificata in nome di una semplificazione che rischia, nel caso specifico, di creare soltanto caos e di fornire un incredibile assist a ogni forma di speculazione che noi eravamo riusciti a stroncare. Con buona pace della povera Modesta Valenti, la cui memoria verrà in questo modo tutt'altro che omaggiata e onorata".