Senza dimora, dal terzo settore un appello unitario: "Servono più centri e basta parlare di emergenza"

I senza dimora a Roma continuano a morire, l'aumento dei posti per l'accoglienza (da 95 a 450, anche grazie al finanziamento da 600.000 euro per i Municipi) è un passo importante ma non sufficiente. A dirlo sono un po' tutte le realtà che si occupano di dare assistenza e un posto letto a chi vive in strada. Le notti fredde di marzo saranno presto un ricordo, ma in estate sarà il caldo a prendere il sopravvento e poi di nuovo busserà l'inverno: nel frattempo cosa dovrebbe fare l'amministrazione capitolina per ridurre al minimo i decessi?

Approccio emergenziale a un fenomeno strutturale

Nonna Roma, associazione di mutuo soccorso, negli ultimi giorni ha denunciato a gran voce la strage silenziosa dei clochard e ancor prima i metodi "spiccioli" di Grandi Stazioni a Termini, come l'acqua gelata sulle vetrate per scoraggiare il bivacco. "Il problema nella Capitale è grande e non è stato affrontato pe anni - spiega a RomaToday il presidente, Alberto Campailla - e quando lo si è fatto è stato caratterizzato da un approccio emergenziale. Il bando di Raggi per l'accoglienza è stato un fallimento, andato quasi del tutto deserto con circa 5 milioni di euro non spesi. Dallo scorso autunno qualcosa è cambiato, va riconosciuto, i Municipi hanno aperto nuovi centri anche se non tutti hanno lavorato bene e l'intervento del terzo settore è stato cruciale".

"Più centri e servizi diversificati"

Ma si può sempre fare meglio, sottolinea Campailla: "L'assessora Funari ha detto di non voler aprire le metro - ricorda - ma in caso di necessità avrebbe allestito le tensostrutture. Questo non è successo, noi on abbiamo voluto sollevare prima la questione, ma ce ne sarebbe bisogno perché le persone stanno morendo. In ogni caso l'intervento sul fenomeno non può essere solo legato alla disponibilità di posti, perché serve un piano strutturale: i centri d'accoglienza devono aprire tutto l'anno, almeno uno ogni municipio e con servizi diversificati in base all'utenza, perché abbiamo molte donne, coppie, nuclei, persone con animali, tossicodipendenti, soggetti psicologicamente fragili. Bisogna poi mettere mano alla residenza fittizia, ci sono casi in cui i Municipi impiegano un anno a riconoscerla, questo impedisce a molte persone di avere un contratto di lavoro, accedere ai servizi sanitari o recepire il reddito di cittadinanza che aiuterebbe ad abbandonare la strada".

"Basta criminalizzare i senza dimora"

Nonna Roma batte poi molto sulla modifica del regolamento di polizia urbana: "Siamo una delle città più repressive d'Italia - denuncia Campailla - con un numero impressionante di Daspo urbani a danno dei senza dimora. E' un atteggiamento quasi xenofobo legato all'ideologia del decoro. Ma come primo atto, Roma dovrebbe lanciare un censimento: dove stanno, chi sono, cosa fanno e di cosa hanno bisogno i clochard della città?". Infine Campailla porta l'attenzione su chi non è riconosciuto come senza dimora solo perché "vive" negli accampamenti informali, soprattutto tra il IV e il V Municipio: "Parliamo di coloro che sono stati sgomberati da via Stilicone o che si nascondono nell'ex Penicillina su via Tiburtina - conclude Campailla - lontani da quel cono di luce che ogni tanto si apre su Termini e dintorni. Da adesso bisogna sedersi e capire come concretizzare queste proposte, ad oggi non abbiamo avuto riscontri".

I numeri di Binario 95

Con un centro d'accoglienza e uno sportello sociale proprio a Termini, Binario 95 è una delle realtà con un punto di vista "privilegiato" sul fenomeno. "Negli ultimi quattro mesi la spinta in avanti c'è stata - ammette il presidente Alessandro Radicchi - perché l'aumento dei posti è stato pari quasi a 500 unità. Questo ha tamponato una situazione che era di grande squilibrio e per la quale va ancora fatto, ma ad oggi ci sono 2.700 posti totali, 1.700 riservati al circuito migranti. Prima viaggiavamo su una media di 700 l'anno e nei Municipi ce ne sono 240 attivi. Per il futuro - prosegue Radicchi - bisogna mantenere quanto realizzato finora, passando una fase di prima accoglienza alla seconda accoglienza, con l'obiettivo di arrivare entro fine 2022 a un totale di 1.000 posti in più. Certo, rispondere a tutte le esigenze non sarà mai possibile, ci sono circa 20.000 richieste di assistenza alla sala operativa sociale". Il tema, però, rimane quello di chi dalla strada difficilmente vuole staccarsi: "Chi resta là fuori ha una patologia grave - conclude Radicchi - e allora avremo l'obbligo di fare una necessaria alleanza tra associazionismo, Asl, assistenza psichiatrica e istituzioni per non lasciare nessuno indietro".

Pasti caldi e coperte non bastano mai

A San Lorenzo, nel II Municipio, un punto di riferimento per chi cerca un pasto caldo e un letto è l'Esercito della Salvezza. Responsabile del centro d'accoglienza a via degli Apuli è Gildas Ouakatoulou: "I poveri sono aumentati molto con il Covid - spiega - e tanti sono finiti in strada. Quest'anno le coperte e i pasti non bastano mai. Quando usciamo al domenica abbiamo 350/400 pasti, li finiamo tutti e c'è sempre qualcuno che resta fuori. Stesso destino per le coperte che distribuiamo a chi ogni notte è costretto a difendersi dalle temperature rigide dell'inverno". I posti disponibili sono 130: "Ma sono praticamente tutti assegnati - continua Gildas - perché le persone vengono mandate dalla sala operativa sociale. Considerando quanti pasti distribuiamo, ci sono almeno 250 persone che ogni giorno restano fuori. Servono più centri, serve che le tante teorie e i tanti metodi di cui si parla vengano trasformati in pratica". Il direttore del centro di San Lorenzo vuole però ricordare una cosa, che spesso nella narrativa sui senza dimora si omette: "Ci sono persone che non vogliono lasciare la strada - conclude Gildas - nonostante io gli abbia mostrato il centro, i posti letto. Qui nel quartiere ce n'erano sette così, adesso ne è rimasto solo uno, gli altri si sono spostati a via Marsala".

"Il dipartimento è semivuoto e poco formato"

Portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio ed ex assessora alle Politiche Sociali durante l'amministrazione Marino, Francesca Danese usa meno giri di parole e va dritta al punto (politico) della questione: "Roma deve applicare l'articolo 55 del codice del terzo settore - sentenzia - coprogrammando e coprogettando con le associazioni, per sapere cosa serve e quanto. Soprattutto bisogna aprire gli spazi negli immobili di proprietà del comune, aprire i beni confiscati alla mafia, sfruttare i fondi del Pnrr. Solo così usciamo dall'emergenza. Sì, i posti sono stati aumentati - anche se 40mila euro a Municipio sono ben pochi - ma manca l'integrazione sociosanitaria". Danese spiega che "mancano posti protetti dove i senza dimora che vengono dimessi dall'ospedale possano transitare. Per come stanno le cose, oggi chi finisce al pronto soccorso o viene ricoverato per qualche problema, se appena dimesso finisce subito in strada, dopo tre giorni ci tornerà senza dubbio".

Dito puntato anche sul dipartimento: "E' semivuoto - valuta l'ex assessora - con poco personale e funzionari non formati. Come Forum ci siamo offerti di fare formazione a tutta la macchina dei funzionari e degli impiegati capitolini, perché le leggi ci sono ma vanno applicate. Bisogna sapere dove mettere la gente che viene sfrattata per evitare che finisca in strada, bisogna sapere quanti soldi non sono stati spesi e invece potrebbero essere investiti in questo settore".