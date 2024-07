Sentiero del Pellegrino, la regione ha stanziato i fondi ma il progetto va rivisto

I fondi ci sono ma il progetto va aggiornato. Perché sono tanti anni che si parla di realizzare “il sentiero del pellegrino” ma, nonostante il generale accordo tra i vari livelli istituzionali, ancora non è stato realizzato.

Il tracciato del sentiero

Il sentiero, un percorso ciclopedonale, collega la basilica di San Paolo fuori ed il santuario mariano del Divino Amore. Lungo il suo tragitto devono essere installate panchine, fontanelle, piante e segnaletica utile ad identificarne il passaggio. I pellegrini interessati a percorrerlo devono transitare sulla via Ardeatina e, quindi, in larga parte sul territorio del municipio VIII. Ma è interessato anche il municipio IX perché, il Divino Amore, si trova nella zona della Falcognana. I fondi invece sono di provenienza regionale.

Il finanziamento regionale

Nel 2019, partecipando al bando regionale sulle ciclovie, sono stati trovati i finanziamenti necessari a rendere il sentiero una realtà. Da allora sono trascorsi 5 anni. “La regione Lazio, attraverso fondi specifici , è pronta a finanziare il sentiero del pellegrino. Tale percorso, studiato e approvato dal Comune di Roma in occasione del giubileo del 2000, non fu mai realizzato Il percorso – ha recentemente ricordato il senatore di FdI Andrea De Priamo - fu ideato dall'allora rettore e parroco del Santuario Monsignor Pasquale Silla, percorso che ci ha visti da sempre favorevoli e impegnati a livello istituzionale”.

I fondi stanziati ed il progetto da aggiornare

Per capire se ancora c’è l’intenzione di realizzare il sentiero, la regione ha scritto al municipio VIII. Il percorso, che si sviluppa per 6,5 chilometri, è stato finanziato con un importo da 2milioni e 50mila euro. Ma poiché è trascorso del tempo dalla sua progettazione, è stato richiesto un aggiornamento del quadro economico sulla base dell’ultimo prezzario regionale. Dal municipio VIII la risposta non ha tardato ad arrivare. L’intervento ha bisogno di essere sottoposto ad una “nuova autorizzazione paesaggistica” perché, essendo trascorsi 5 anni, “ne è scaduta l’efficacia”. La direzione tecnica del municipio ha stimato che siano necessari “40 giorni” per avviare un tavolo che coinvolga anche il limitrofo municipio IX.

L'auspicato inizio per il Giubileo

“In questi anni abbiamo a più riprese ribadito l’importanza che, la realizzazione del sentiero del pellegrino, potrebbe avere. Oltre che per i fedeli – ha ricordato Massimiliano De Juliis, capogruppo di FdI in municipio IX – sarebbe infatti uno strumento utile anche per promuovere bellezze e ricchezze dell’agro romano che, il sentiero, andrebbe ad attraversare. La conferma del finanziamento è una buona notizia auspichiamo si possano ottenere gli aggiornamenti progettuali attesi, nel minor tempo possibile. La nostra speranza – ha concluso il consigliere – è vederne avviare la realizzazione durante il Giubileo”. Significherebbe aver atteso 25 anni per rendere concreta, con un percorso ciclopedonale sicuro, l’intuizione dello storico parroco del Divino Amore.